بعد تعافي صلاح في 10 أيام.. المدة اللازمة للشفاء من كورونا

قال الدكتور أيمن سالم، رئيس قسم الصدر بقصر العيني بجامعة القاهرة، إنَّ فيروس كورونا يظل في جسم المصاب من أسبوع لـ10 أيام، وتبدأ الأعراض في الاختفاء، ويعد هذا مؤشرًا للتعافي من فيروس كورونا، وفقًا لما أقرت به منظمة الصحة العالمية.

فيروس كورونا يظل في جسم المصاب من أسبوع لـ10 أيام ثم تبدأ الأعراض في الاختفاء

وأضاف "سالم"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنَّه لا توجد أعراض تلازم المتعافي من فيروس كورونا، ولكن توجد مضاعفات، وأهمها ضيق في التنفس وتظل مصاحبة له لمدة شهر كاملاً.

لا يوجد أعراض تلازم المتعافي من كورونا بل مضاعفات كضيق التنفس يصاحبه لمدة شهر كامل

وتابع: "يعاني المتعافون من الفيروس من بعض المشاكل، مثل ضيق التنفس والأرق وصعوبة في الحركة أو المجهود وتستمر لفترة قصيرة وتختفي".

"المناعة القوية" وراء عدم ظهور أعراض كورونا على بعض المصابين

وعن السبب وراء عدم ظهور أعراض على مصابي فيروس كورونا، أوضح رئيس قسم الصدر بقصر العيني أنَّ فترة الحضانة لفيروس كورونا تتراوح من 2 إلى 5 أيام وقد تمتد لأسبوعين أو أكثر وهي الفترة بين حدوث عدوى أي دخول الفيروس جسم الإنسان، وظهور أعراض المرض، ولا تظهر الأعراض بسبب وجود أشخاص مناعتهم قوية، حيث يقضي الجهاز المناعي على الفيروس في أول العدوى، فيما يوجد أيضًا أشخاص مناعتهم ضعيفة فيتمكّن الفيروس منهم، وهذا ما حدث مع اللاعب محمد صلاح وغيره".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101881 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنَّه تمّ تسجيل 351 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.