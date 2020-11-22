الصحة لـ"الوطن": شفاء محمد صلاح من فيروس كورونا

أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، سلبية المسحة التي أجراها اليوم محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي.

وأشار مجاهد لـ"الوطن"، إلى أنه منذ سفره الجمعة الماضية على متن طائرة خاصة مجهزة بكامل التجهيزات الطبية، وهناك متابعة مستمرة ودورية معه حيث خضع خلال ما تبقى له من علاج للبروتوكول المصري.

وغاب محمد صلاح عن مباراة فريقه التي فاز فيها مساء اليوم أمام ليستر سيتي بثلاثية نظيفة.

يذكر أن اتحاد الكرة المصري كشف في بيان له يوم الجمعة الماضي، إنه في اطار التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم وناديي ليفربول وأرسنال الانجليزيين تم الاتفاق على سفر كل من محمد صلاح ومحمد النني نجمي المنتخب الوطني المحترفين في انجلترا من مطار الغردقة على متن طائرة خاصة مجهزة طبيا على أمل أن تتحول حالتيهما إلى سلبية قريبا والتمكن من العودة إلى مشاركة فريقيهما في مبارياتهما المقبلة.

النني مستمر في "العزل"

ولا يزال نجمنا المصري محمد النني مستمرًا في عزله الطبي بمدينة لندن، لحين إجراء المسحة التالية له، حيث غرد مساء اليوم عبر حسابه على تويتر قبل انطلاق لقاء آرسنال مع ليدز يونايتد ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتازوالذي انتهي بالتعادل السلبي.

وقال النني في تغريدته عبر تويتر: "لنفعلها.. كل التوفيق يا رجال".

في الوقت الذي قال فيه عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري، إنه لم يحدث إهمال على الإطلاق ولم نكن سببا في إصابة محمد صلاح بكورونا.