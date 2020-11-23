برلين: أنقرة منعتنا من تفتيش سفينة تركية يشتبه بنقلها سلاح إلى ليبيا

أعلنت برلين، أن أنقرة منعتها من إكمال عملية البحث عن سفينة تركية يشتبه بأنها نقلت سلاحا إلى ليبيا، وفقا لما ذكرته قناة "سكاى نيوز".

ومنعت تركيا الجيش الألماني ضمن مهمة إيريني من تفتيش سفينة مشبوهة قبالة ليبيا، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" قبل قليل.

وأطلق الاتحاد الأوروبي بعد تأجيل "مهمة إيريني" لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا مايو الماضى.

وتأمل المهمة التي يوجد مقر قيادتها حاليا في روما، إلى وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا، حيث نشبت معركة بين حكومة الوفاق وقوات والجيش الوطني.