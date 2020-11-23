نبيل شعيل ناعيا طارق عاكف: فقدت صديق عمري ورفيق مشواري الفني

نعى الفنان الكبير نبيل شعيل، رحيل الموسيقار والموزع طارق عاكف، الذي غادر دنيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 60 عامًا، واصفًا إياه بـ"صديق عمره".

وكتب نبيل شعيل، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلًا: "فقدت قبل أن تفقد الساحة الفنية صديق العمر الموسيقار طارق عاكف، الذي جمعتني معه أُخوه وصداقة امتدت معه طوال مشواري ومشواره الفني، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، أتقدم بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد".

وشيع جثمان الموسيقار طارق عاكف، ظهر اليوم الإثنين، من مسجد السيدة نفيسة.

الموسيقار طارق عاكف، من مواليد 28 نوفمبر 1960 وتعاون مع كبار رموز الأغنية العربية أمثال راغب علامة وماجدة الرومي ومحمد عبده ووردة الجزائرية وسميرة سعيد وطلال مداح وأبو بكر سالم وعاصي الحلاني ورابح صقر ولطيفة وأحلام.

ومن أبرز الأغنيات التى قدمها طارق عاكف خلال مشواره "قلبي عشقها وتوأم روحي وفرق كبير ومغرم يا ليل وآسف حبيبتي" لراغب علامة و"ماجبش سيرتي وسيدي وصالك" لأنغام و"إنت مين وكل دي إشاعات" لسميرة سعيد و"حرمت أحبك" لوردة الجزائرية.

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام، قد أعلنت خبر الوفاة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك قائلة "انتقل إلى رحمة الله الأخ والصديق الصدوق طارق عاكف، ادعوا له بالرحمة والمغفرة".

وعلقت الفنانة التونسية لطيفة قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا طارق كنت لسه باعتلى ألحان اسمعها كم ضحكنا وكم نجحنا مع بعض، أعزى نفسي وكل أهلك البقاء لله".

و نعى الفنان اللبناني راغب علامة، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر": "اليوم فجعنا بخبر وفاة العبقري الموسيقي وصديق عمري، هو من وزّع الأغاني التي أسعدت العالم العربي خلال سنوات وسنوات، الموزع الموسيقي المغفور له طارق عاكف.. إنا لله وإنا اليه راجعون، البقاء لله".

وكتب الفنان جورج وسوف، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، قائلًا: رحمة الله على الموزع الموسيقي طارق عاكف، شو بدي أحكي عن حزني.

وتابع: إذا حداً ما بيعرفك، خلّي شغلك يحكي عنك، "كلام الناس، لسه الدنيا بخير، الحب الأولاني، طبيب جراح، الحب الكبير، ليل العاشقين، ارضى بالنصيب، حد ينسى قلبو، الكلمة الطيبة، حبيبي كده، يابيّاعين الهوى"، وغيرهم أغاني كتار.