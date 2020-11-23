بروتوكول بين "البترول" و"العدل" لدعم التقاضي الإلكتروني وميكنة المحاكم

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والمستشار عمر مروان وزير العدل، على هامش مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا "CAIRO ICT 2020"، بروتوكول تعاون بين الوزارتين بشأن تنفيذ منظومة التقاضي الإلكتروني وميكنة كل التعاملات الخاصة بالمحاكم الاقتصادية.

يأتي هذا البروتوكول ليُشكّل القواعد المنظمة لتيسير وسرعة إجراء كل المعاملات القانونية الإلكترونية بهذه المحاكم.

وأكّد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عقب التوقيع، أنَّ التحول الرقمي هو "مشروع دولة" تتلاحم فيه جهود كل القطاعات والمؤسسات وفقًا لرؤية واضحة تتبناها الدولة المصرية بدعم كامل من القيادة السياسية وتمضي قدماً في تطبيقها استكمالًا لخطوات بناء دولة مصرية حديثة وتنفيذا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأضاف الملا، أنَّ قطاع البترول كان سبّاقاً في تبني مبادرات فاعلة لتنفيذ مشروع التحول الرقمي من خلال مشروعه الطموح لتطوير وتحديث قطاع البترول الذي عمل على تبني حلول تكنولوجية جديدة لدعم كفاءة صناعة البترول والغاز، وإنشاء نظام معلوماتي كفء لتيسير وسهولة تداول البيانات والربط بين الكيانات العاملة بما يرفع كفاءة الأداء ويدعم سرعة وسلامة اتخاذ القرار، علاوة على تطبيق آليات حديثة في تسويق الفرص الاستثمارية بقطاع البترول والغاز، تسهم في الإسراع بجذب الاستثمارات العالمية وزيادة تدفقها في هذا القطاع.

وأكّد الملا، حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على بذل كل الجهود دعمًا للجهود المتميزة من وزارة العدل لإنجاح منظومة التقاضي الإلكتروني التي تعد خطوة مهمة وعصرية تواكب التطور العالمي والحداثة.