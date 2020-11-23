15 ميزة لسوق التونسي الجديدة.. مساحته 30 ألف م2 وله 7 بوابات

بعد البدء في إزالة سوق التونسي القديم ونقل الباعة للسوق الجديد بالبساتين، لإبراز المظهر الحضاري للعاصمة وتفادي الحرائق والحوادث التي انتشرت في السنوات السابقة بالسوق، واستبداله بسوق حضاري على أعلى مستوى من إجراءات التأمين والحماية المدنية وبه كل التجهيزات.

وترصد السطور التالية، أبرز مزايا سوق التونسي الجديد، كما يلي:

1. يستوعب 5 أسواق عشوائية أسفل كوبري التونسي.

2. يبعد عن مقر السوق القديم بنحو كيلو متر.

3. مقام على مساحة 30 ألف م2 وتحيط به شوارع خارجية بمساحة 40 ألف م2.

4. تقدر تكلفة إنشائه بنحو 300 مليون جنيه ليستقبل الباعة الموجودين بالسوق القديم.

5. يتكون السوق من 5 مبانٍ تبلغ تكلفتها 230 مليون جنيه.

6. يضم 324 محلا تتراوح مساحتها بين 35 م2 إلى 50 م2.

7. المحلات مخصصة لنقل أنشطة السيراميك والموبيليا والأدوات الصحية.

8. 124 محلا يضمها سوق الخردة المقرر إقامته بموقع محطة المناولة القديمة المجاورة للسوق بعد تطويرها.

9. نقل الباعة من السوق القديم بعد إزالة الباكيات والعشش.

10. روعي في اختيار موقع السوق الجديد قربه من موقع السوق القديم، حرصا على البعد الاجتماعي لقاطنيه، حيث لا يبعد إلا كيلو متر تقريبا عن الموقع القديم.

11. السوق يتوسط الأوتوستراد وشارع الجزائر وشارع بين المدابغ، وجرى ربط السوق بمدخل من الأوتوستراد ومخرج من الدائري والأوتوستراد، ما يوفر سهولة اتصاله بمناطق القاهرة كافة.

12. السوق مراقب بالكامل بالكاميرات ومحاط بسور خارجي لتأمينه.

13. يضم 7 بوابات لدخول الأفراد والسيارات.

14. يحوى السوق الجديد نقطة شرطة ونقطة إطفاء وغرف كهرباء وجراجات ومحولات كهربائية ومزود بأجهزة الحماية مدنية والأمن الصناعي.

15. يضم عددا من المباني الإدارية.

من جانبها، تواصل المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، متابعة أعمال إزالة سوق التونسي القديم ونقل الباعة للسوق الجديد بالبساتين، حيث جار إزالة الباكيات والعشش بالسوق القديم وتسكين الباعة بالسوق الجديد.

وأكدت نائب المحافظ، إزالة باكيات بيع السيراميك وما شابه، بالتعاون والتفاهم مع الباعة، وبحضور رؤساء أحياء البساتين والخليفة والمعادي ومصر القديمة وأجهزة الشرطة.

وأوضحت أنّ تطوير سوق التونسي، يأتي ضمن خطة قومية تهدف لإحداث نقلة حضارية للعاصمة، وفي قلبها المنطقة الجنوبية، موضحة أنّه يتم نقل الباعة للسوق الجديد فور الإزالة.

وتابعت أنّ إزالة السوق القديم واستبداله بجديد بهدف لتطوير المنطقة ومنع أي حوادث أو حرائق كانت تحدث في الماضي، والحفاظ على حياة المواطنين، بعد رفض التجار الذهاب لسوق 15 مايو، باعتباره يبعد عن السوق الحالي بكثير.

وأوضحت أنّ سوق التونسي القديم يعمل منذ أكثر من 20 عاما، ويضم نحو 5 أسواق عشوائية، وسيتم إزالته بالكامل ونقل الباعة لسوق جديد قرب الموقع القديم، مجهز بالكامل وبه كل وسائل الأمان والحماية للباعة والمترددين على السوق لتفادي الحرائق وما شابه.