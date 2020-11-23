تصل لسحب الرخصة.. عقوبة مخالفة مواعيد إغلاق المحال التجارية

يبدأ تطبيق مواعيد الإغلاق الجديدة للمحال بداية من ديسمبر، للحفاظ على نمط الحياة الاقتصادية بشكل جيد، حيث أصدرت وزارة التنمية المحلية، قراراً بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، على أن يتم التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر 2020.

وتتضمن غلق المحال والمولات التجارية 10 مساء شتاءا، و11 صيفا، على أن يكون فتح المطاعم والكافيهات والبازارات 5 فجرا حتى 12 منتصف الليل شتاءا و1 صباحا صيفا، وغلق الورش 6 مساء شتاءا، و7 صيفا.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه ستوجد حملة على المواقف العمومية في المحافظات، للتأكد من ارتداء الكمامات، للحفاظ على الصحة العامة، والتأكد من إجراء أعمال التعقيم والتطهير في مواقع العمل والإنتاج، وفي المؤسسات الحكومية، من أجل الحفاظ على صحة العمال.

عقوبة المخالف لمواعيد الإغلاق

المادة (25) من القانون: "من يخالف مواعيد الغلق سيعرض المنشأ للغلق وسحب الرخصة منه"، بالإضافة لنص قانون الطوارئ والذي بدوره ينص على فرض غرامة بقدر 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين بارتداء الكمامة بالخارج، وفقا لقرار الحكومة، كما يتيح قانون المحال العامة، غلق المحلات المخالفة لمدة معينة أو سحب تراخيصها وغلقها مدى الحياة.

حجم الأموال المُهدرة بسبب مخالفات المحال تصل إلى 2 مليار جنيه سنويا

ووفقاً للمناقشات التى أجراها مجلس النواب حول مشروع القانون، فإن حجم الأموال المُهدرة بسبب مخالفات المحال، يمكن أن تصل إلى 2 مليار جنيه سنوياً، حيث إن وزارة المالية لا تحصل من المحال إلا نحو 16 مليون جنيه فقط، وهو رقم ضئيل جداً.

وييسر مشروع القانون الجديد إجراءات ترخيص المحال، لتشجيع الاستثمار ودعم النشاط التجارى، خاصة أن نسبة المحال المخالفة حالياً، تتراوح ما بين 80% إلى 90%، وهى منتشرة بشكل كبير داخل القرى والمناطق الريفية، والمناطق الشعبية فى القاهرة والمحافظات الأخرى.