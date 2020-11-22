السيطرة على حريق محدود بأحد المحال الشهيرة بميدان التحرير

نجحت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق محدود شب بأحد المحال الشهيرة بمنطقة ميدان التحرير.

وتبين من التحريات الأولية وأقوال شهود العيان أن ماسا كهربائيا، حدث داخل المحل، ما أدى إلى انبعاث الدخان واشتعال النيران.

ولم يسفر الحادث عن أي خسائر في الأرواح، لكنه إصابة رواد المنطقة والمحل بالذعر والخوف، حتى تمت السيطرة على النيران وفصل الكهرباء عن العقار بالكامل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق بأحد المحال الشهيرة بمنطقة وسط البلد، وتم الدفع بسيارتين وسيارة إسعاف وتمت السيطرة على الحريق.