وزيرة الثقافة تنعى طارق عاكف: أثرى المكتبة الموسيقية بأعمال بارزة

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الموسيقار الكبير طارق عاكف الذي غيبه الموت اليوم، عن عمر يناهز 60 عامًا، قائلة إنَّ الراحل أثرى المكتبة الموسيقية بالعديد من الأعمال البارزة التي تمثل علامات فنية في مصر الوطن العربي.

وتوجهت وزيرة الثقافة، بالعزاء لأسرة الموسيقار الراحل وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يُذكر أنَّ الموسيقار الراحل طارق عاكف بدأ حياته الفنية عازف أورج حتى شاهده المايسترو حمادة النادي، وأبدى إعجابه بموهبته وطلب منه العمل معه، تعاون مع نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الغناء في مصر والوطن العربي وحصل على جائزة أفضل موزع موسيقي في الوطن العربي لمدة 10 سنوات من 1987 حتى عام 1997، وجائزة أفضل موزع موسيقي عام 2001 وشقيقه هو مهندس الصوت أمين عاكف.