وزيرة الثقافة تستقبل الطالب أنس أنور: موهبة واعدة في الكتابة

استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الطالب أنس أنور (16 سنة)، طالب بالصف الثاني الثانوي، وصاحب الكتاب الفائز في مسابقة دار دريم بن للنشر، وشارك في حضور اللقاء مع الوزيرة الكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب، وأحمد كمال، مدير دار دريم بن للنشر وكذلك والد الطالب.

وأضاف أحمد كمال، مدير دار دريم بن، لـ "الوطن": نحن دار نشر جديدة، منذ حوالي سنة ونص، ومن ضمن استعدادتها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، أعلنا عن مسابقة لنشر الأعمال الإبداعية، وتقدم للمسابقة نحو 220 متسابق، ولأنى في الأصل مرشد سياحي، فحين قرأت العمل المتقدم من أنس أنور عرفت أنه شاب مثقف، ويقدم عملا متميزا.

وأوضح أن المسابقة لم تكن للأطفال، لكن لفت نظري العمل المقدم من أنس أنور، وهو طالب في الصف الثاني الثانوي، غير أن الكتاب باللغة الإنجليزية، خاصة وأن الطالب له فكره الخاص الذي يسبق سنه.

وتابع أن الكتاب فاز فى المسابقة، وتم نشره من خلال الدار، ولفت نظرى خلال مراحل النشر شخصية "أنس"، فهو صاحب رؤية عميقة فى أفكاره بالكتاب، كما أنه فنان، حيث تقدم بتصميمين لغلاف الكتاب الذي يحمل عنوان "a lot of nothing"، موضحا: أنس من أبناء "أبوالمطامير" بالبحيرة ويرس في مدرسة حكومية، لكنه اشتغل على نفسه بكورسات في اللغات أونلاين، وكذلك دورات في الكتابة، لكن له وجهة نظر كتبها في كتابه وهي "غادر القطيع".

وتابع كمال: خلال افتتاح معرض الأوبرا للكتاب، استغلينا فرصة افتتاح الدكتورة إيناس للمعرض، وقمنا باهديت وزيرة الثقافة نسخة من الكتاب، وشرحت لها كواليس نشر الكتاب، فحددت معاد لاستقبال أنس ووالده، واستقبلتنا الوزيرة فى حضور الدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب، وأسعدنا كثيرا استقبال الوزيرة لنا (أنس وأنا ووالده).خاصة أن الوزيرة شجعت أنس، كما وعدت بمتابعته.

وأكد: في الوقت الذى نرى فيه شباب التيك توك، حبينا نقول إن مصر فيها شباب واعدة ومبشرة، من خارج العاصمة ومن التعليم الحكومي أيضا، ونحن كار نشر نتبنى هذه الموهبة وفخور به أننا أول من ألتفت له، كمما أنى وعته أن تكون أرباح كتابه خالصة له هو، وألا تأخذ الدار جنيه واحد، وأتوقع له مستقبل باهر، خلال عشر سنوات.