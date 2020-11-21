وزيرة التضامن: احنا مش وزارة "فقراء" وحان الوقت لتغيير هذه الثقافة

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، "احنا مش وزارة للفقراء" موضحة أنه حان الوقت لتغير هذه الثقافة، إذ أن دور الوزارة قائم على تمكين ودعم غير القادرين ومساندتهم، ولديها حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، إذ تتيح أصول إنتاجية لأسر غير قادرة على الاقتراض.

جاء ذلك خلال افتتاح معرض الأثاث الدمياطي ومستلزمات الأثاث للأسر المنتجة "ديارنا"، بمحافظة المنيا بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وقالت الوزيرة إنها تقدم شراكة مع القطاع الخاص، وتدرس الأسواق في الدول العربية والإفريقية من أجل فتح أسواق جديدة، وأوصت بضرورة التوسع في استخدام التكنولوجيا في عمليات التصنيع، وتنظيم الأسرة، وعدم زواج القاصرات، وعدم المغالاة في مطالب الزواج.

وأضافت أن إقامة العديد من المعارض في مختلف محافظات الجمهورية، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والأسر المنتجة، لدعم تكافؤ الفرص لفتح العديد من المجالات والمشروعات، للارتقاء بالمجتمعات ومحاربة الفقر وتوفير العديد من فرص العمل.

ووجهت الوزيرة، الشكر لصغار مصنعي الأثاث والغرفة التجارية والتعاون الإنتاجي بمحافظة دمياط، قائلة: أعدكم بالدعم المستمر، مشيدة بجودة وروعة التصميمات ، مؤكدة أن مدينه الأثاث صرح عظيم، أطلقته القيادة السياسية للدولة، بهدف تشجيع المنتج المحلي.

وأشارت الدكتورة نيفين، إلى ان تشجيع الصناعة المحلية يعمل على تنشيط الاقتصاد المحلي، ويودي إلى ارتفاع معدلات التصدير وانخفاض معدلات الاستيراد وجلب عملة صعبة، مؤكدة أنه ليس هناك مجال للتعالي على الحرف لأنها جزء هام يعود بالنفع على المجتمع.

ووجهت الوزيرة، الشكر لمحافظ المنيا، على الموافقة لإضافة مدة إقامة المعرض لأسبوعين آخرين، ليصل إلى شهر كامل، لتعظيم فرص تسويق المنتج المصري بالمنيا، مؤكدة إقامة العديد من المعارض في مختلف المحافظات.