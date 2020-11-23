مطربة التسعينات حنان عطية تتعرض لأزمة صحية: "رفرفة في القلب"

أعلنت المطربة حنان عطية، أحد أشهر مطربي التسعينات وبداية الألفية الجديدة، عن تعرضها لأزمة صحية متعلقة بـ"القلب" خلال الفترة الماضية، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت حنان عطية، عبر حسابها بـ"فيس بوك"، قائلة: "حبايبي وأصحابي أنا بقيت كويسة الحمد لله باشكركم".

واستطردت: "آسفة إني ماعرفتش أرد عليكم علشان حالتي كانت صعبة وجديدة عليا، كل ده من التوتر، قلبي زعل مني وحب يديني درس، فضرباته زادت جدًا".

وتابعت: "حصل لي حاجه اسمها رفرفة أذنية في القلب، الحمد لله ربنا نجاني".

أصدرت حنان عطية، أول ألبوم غنائي لها عام 1993والذي كان بعنونا "حتجن".

شاركت حنان عطية، المطرب عصام كاريكا، غناء أغنية "بحر الغرام"، كلمات سمير زكي، ولحن عصام كاريكا، وتوزيع أنور عمرو، وإخراج يونس، كما قدمت حنان عطية، أغنية "تيجي ياقلبي" كلمات عصام حجاج، ألحان تامر حجاج.

واختفت حنان عطية عن عالم الفن سنوات طويلة، وخلال الفترة الماضية، عادت بشكل غير منتظم، وطرح أغانٍ منفردة دون طرح ألبوم غنائي كامل، لإيمانها بأن نجاح أغنية واحدة وتحقيق انتشار أفضل من إصدار ألبوم غنائي لا ينجح منه إلا أغانٍ محدودة.

وقالت حنان عطية، في تصريحات لها، إنها على مدار مشوارها الفني لم يكن لأحد فضل عليها، سوى حفلات التليفزيون التي تعرف الجمهور عليها من خلالها، فضلًا عن اجتهادها وعملها الدؤوب.

وعن سبب ابتعادها عن الغناء، أرجعت حنان عطية الأمر لمشاركتها في عدد من الأعمال المسرحية التي تطلبت التفرغ التام، منها مسرحية "برهومة واكلاه البارومة" مع أحمد آدم وإخراج جلال الشرقاوي عام 2007، بخلاف مشاركتها في أعمال على خشبة مسرح البالون.

وتميزت "كليبات" حنان عطية بالجرأة ووصفها البعض بـ"الإغراء"، إلا أنها دافعت عن نفسها بقولها "لو صوتي وحش محدش هيسمعني، الموضوع ليس له علاقة بالإغراء أو العري".