من 62 لـ2000 جنيه.. أسعار لقاحات كورونا المنتظرة "تناسب الجميع"

يشهد العالم حالة من السباق بين شركات الأدوية، من أجل الوصول إلى لقاح قادر على حماية البشرية من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتحاول كل شركة جذب أنظار العالم إليها من خلال تطوير لقاحاتها للوصول إلى نسب فاعلية أعلى من الشركات الأخرى، ووضع أسعار مناسبة لجميع الدول.

وآخر اللقاحات التي جرى الإعلان عنها مؤخرًا كانت "موديرنا"، التي وصلت نسبة فاعليته إلى 94.5%، وهو عبارة عن جرعتين بفارق 4 أسابيع بين كل جرعة، ويستخدم تقنية messenger RNA، ويحتاج للحفظ في درجة حرارة من 36 إلى 46 درجة، وهي درجة الحرارة العادية، ويمكن تخزينه مدة تصل إلى 6 أشهر عند حفظه في درجة حرارة سالب 4.

وكانت شركة "موديرنا"، ذكرت أنّ سعر الجرعة الواحدة يتراوح بين 32 إلى 37 دولارًا، أي نحو 578.31 جنيه، وأنّها بصدد توقيع اتفاقات كبرى سيكون لها سعر أقل، كما أنّها تعمل على تصنيع بين 500 مليون إلى مليار جرعة من اللقاح، توفرها على مستوى العالم خلال عام 2021، حسب ما نشرته "سي إن بي سي".

نسبة فاعلية لقاحي "فايزر" و"بيونتيك" 95%.. و312 جنيهًا سعر الجرعة

وقبل أسبوع من طرح لقاح "موديرنا"، أعلنت شركتا "فايزر" و"بيونتيك"، نسبة فاعلية لقاحهما الجديد بنسبة 90% ضد عدوى فيروس كورونا، وبعد أيام طورا لقاحهما لتصل نسبة فاعليته إلى 95%، وهو عبارة عن جرعتين بفارق 21 يومًا بين كل جرعة، ويصل سعر الجرعة الواحدة إلى 20 دولارًا، أي نحو 312.6 جنيه، وهو سعر أقل من لقاح "موديرنا".

وفي بيان لشركتي "فايزر" و"بيونتيك" أعلنتا توقعهما إنتاج نحو 50 مليون جرعة خلال 2020، وهي كمية تكفي لحماية 25 مليون شخص، ومتوقع إنتاج نحو 1.3 مليار جرعة في 2021.

لقاح "أكسفورد" فاعليته 70% وسعره 62.5 جنيه

وأعلن اليوم الاثنين 23 نوفمبر، مختبر "أسترازينيكا" البريطاني بالاشتراك مع جامعة "أكسفورد"، نسبة فاعلية اللقاح المطور ضد فيروس "كوفيد 19"، التي وصلت إلى 70% وقاية ضد الفيروس.

وحسب ما ذكره الباحث الرئيسي في المختبر "أندرو بولارد"، فإذا جرى أخذ نصف جرعة وتبعتها جرعة كاملة ترتفع نسبة الفاعلية إلى 90%، وذلك بدلاً من أخذ جرعتين كاملتين، حسب "سكاي نيوز".

ويتطلب لقاح "أكسفورد" جرعتين، ويبلغ سعره بين 3 إلى 4 دولارات، أي نحو 62.52 جنيه، وفقًا لما نشرته "سي إن بي سي".

لقاحات أخرى أمريكية وفرنسية وصينية بأسعار مختلفة

أعلنت شركة "سانوفي" الفرنسية لصناعة الأدوية، أنّ سعر لقاحها الذي تطوره ضد فيروس كورونا الآن بالاشتراك مع شركة "جالكسو سميث كلين"، سيبلغ نحو 11 دولاراً فقط، أي نحو 171.93 جنيه، وفقاً لموقع "العربية"، نقلًا عن راديو فرنسا الدولي.

وفي السياق ذاته، أعلنت الصين عن لقاحات ضد فيروس كورونا من إنتاج شركتي "سينوفاك بايوتك" و"سينوفارم"، وتم تقديمها للمواطنين في المعرض التجاري بالعاصمة الصينية، وفي تقرير عن رئيس شركة "سينوفارم" أعلن فيه أن تكلفة كل جرعتين من اللقاح ستصل إلى 146 دولاراً، أي نحو 2282 جنيهاً.

وأعلنت "جونسون آند جونسون" أنّ لقاحها في المرحلة الثالثة من تطويره، ويعتقد أن يبلغ سعر الجرعة الواحدة نحو 10 دولارات، أي نحو 156.3 جنيه، حسب شبكة "سي إن بي سي".