القومي للبحوث: نستخدم مكملات غذائية لإنتاج لقاح كورونا

كشف مصدر مسئول بالمركز القومي للبحوث، التابع لوزاة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يجرى الآن الاختبارات الإكلينكية بأحد المستشفيات على 3 أنواع من الأدوية "مكملات غذائية"، للمساهمة في علاج كورونا، على عدد من المرضى المصابين بكورونا.

وأوضح أنه خلال أيام، سيتم الإعلان عن نتائج تجاربهم، لافتا إلى أنها مكملات غذائية متوافرة ومتاحة في الأسواق، حاصلة على جميع التراخيص، مؤكدا أنه في حال التأكد من فاعليتها في التجارب، سيتم إقرارها في البروتوكولات العلاجية بالمستشفيات بعد نشر البحث العلمي الخاص بها في المجالات العلمية العالمية.

القومي للبحوث: ننتظر النتائج السريرية النهائية لـ3 مكملات غذائية أثبتت فعالية على الفيروس كورونا بنسبة 100% معملياً

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الثلاث مكملات أثبتت فاعليتها على الفيروس معمليا بنسبة 100%، مؤكداً أنه في حال إقرراها، سيكون لها تأثير فعال في التعامل مع المرض خلال 5 أيام، لافتا إلى أنها ستتماشى مع جميع حالات الإصابة بكورونا، مشيرا إلى أنها نجحت في القضاء على الفيروس معمليا من جرعة واحدة، لافتا إلى أن أي مكمل هو بمثابة جرعة واحدة، وأن المكمل الواحد كفيل بالتعامل مع الفيروس من خلال 5 جرعات لمدة 5 أيام للقضاء على الفيروس .

وتابع، أن مهمة المركز، إجراء الدراسة والأبحاث على الدواء وتوضيح قعاليه على الفيروس، موضحا أنها الثلاثة أنواع مكملات غذائية، وليس لها أي أضرار جانبية وفقاً للدراسات والأبحاث المعملية.

وتابع، أن المركز أجرى دراسات معملية على 140 نوع من الدواء، لافتا إلى أن 5 أنواع منهم من المضادات، أثبتت فعاليتها على الفيروس، تم تسليم الأبحاث والدراسات للجهات المختصة لإجراء الأبحاث الإكلينيكة.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن مطلع شهر يوليو الماضي، نجاح علماء المركز القومي للبحوث، في اكتشاف عدد من الأدوية الجديدة لعلاج فيروس كورونا، وتوصل الفريق البحثي بالمركز القومي للبحوث، إلى ثلاثة مواد طبيعية لها تأثير عالي مثبط للفيروس، موضحا أنه يجرى تجهيز الملف الخاص بالعرض، على لجنة أخلاقيات البحوث الطبية، بالتعاون مع جهات آخرى، وكذلك تحضير العينات التي تستخدم في الدراسات السريرية.