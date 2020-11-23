أمين "القومي لأسر الشهداء" يسلم كراسي كهربائية لمصابي العجز الكلي

سلم اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، ظهر اليوم الإثنين، كرسيين متحركين بالكهرباء لكلا من: أسامة صبحي أحمد إبراهيم "مصاب عجز كلي"، ومحمد عبدالمنعم محمد علي "مصاب عجز كلي".

وكان أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قد استجاب لطلبات عدد من مصابي العجز الكلي باستبدال الكراسي التي بحوزتهم بأخرى جديدة نظراً لتهالك القديمة.

يأتي ذلك في إطار تقديم أفضل سبل الدعم والرعاية لأسر الشهداء والمصابين المقيدين بقواعد بيانات المجلس.