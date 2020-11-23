الدقهلية تناقش معوقات التصالح على مخالفات البناء

ناقشت محافظة الدقهلية معوقات لجان التصالح على مخالفات البناء، أثناء تنفيذها للقانون مع بعض من الحالات بعدد من القرى والمراكز بنطاق المحافظة، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين بالمحافظات فى التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد، اليوم، برئاسة اللواء عبد القادر النورى، السكرتير العام للمحافظة في حضور المهندس رضا الشافعي نقيب المهندسين وعضو مجلس الشيوخ، والمهندس مصطفى العراقي مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بديوان عام المحافظة، وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات الهندسية، وأعضاء لجان التصالح بالمراكز والمدن والأحياء القائمين على تنفيذ القانون للمواطنين المتقدمين للتصالح تطبيقا للقانون .

وأكد اللواء عبد القادر النورى، أن إجمالي متحصلات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة حتى أمس الأحد بلغ مليارا و24 مليون جنيه، وإجمالي الطلبات المقدمة حتى الأن 143155 طلبا بنطاق المحافظة وذلك بنسبة تخطت 98% من حجم المخالفات

وناقش الاجتماع المقترحات التى تستهدف التيسير على المواطنين وتنفيذ القانون وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين فى ذات الوقت حيث تقرر خلال الاجتماع تنفيذ زيادة عدد اللجان العاملة فى ملف التصالح على مستوى كافة المراكز والمدن والأحياء والقرى، وضرورة تواجد مهندس تنظيم او ما ينوب عنه داخل المراكز التكنولوجية التى تتلقى طلبات التصالح لسرعة الفحص للطلبات المقدمة، ودراسة السماح للمواطنين لسداد قيمة التصالح فى جميع البنوك المصرية على الحساب المقرر للسداد.

وأهابت محافظة الدقهلية، في بيان لها بالمواطنين من أصحاب الشأن، سرعة التقدم بطلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية والتي تمارس عملها فى هذا الملف الهام على قدم وساق حرصا على صالح المواطنين والدولة.