فيديو.. كرم جبر: النظام الحالي أعاد الثقة للمواطن بالعملية الانتخابية

قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن الانتخابات البرلمانية توجه بها مصر رسالة بالداخل والخارج بإن مصر مستقرة وتجري الانتخابات بطريقة ديموقراطية وسلمية ويشارك الناخبون في العملية الانتخابية بجولتيها، والرسالة الأخرى هي إدارة الانتخابات بشكل جيد،سواء من اللجنة العليا للانتخابات أو تأمين الانتخابات من القوات المسلحة والشرطة وتقديم الخدمات لكبار السن بدون تدخل.

وأضاف جبر خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، أن المواطن المصري كان فاقد للثقة في العملية الانتخابية في فترات سابقة، ولكن مشاركته في الانتخابات الحالية يدل على استعادة الثقة في السلطات والعملية الانتخابية بعد شعور المواطن أنه صاحب القرار والتصويت، مشيرا إلى أن البرلمان الحالي الذي يتم اختياره سيكون برلمان لمدة سنوات خمس قادمة وهي سنوات بها تحديات كثيرة لاستكمال المشروعات الكبرى وخطة الإصلاح الاقتصادي، والنظام السياسي الفترة المقبلة لابد وأن يستوعب كل الشرائح وكل التوجهات وخصوصا الشباب الذي يحتاج لنظام سياسي يحتويه.

واستكمل جبر أن إتاحة الفرصة للشباب للدخول للبرلمان من قبل النظام الحالي شئ إيجابي من قبل النظام الحالي وهؤلاء الشباب اقتحموا البرلمان دون أن يمتلكو المال أو السلطة أو النفوذ، مشددا على أن وجود مرشحين من الشباب يدفع عشرات الآلاف من الشباب للإدلاء بالأصوات، حيث يتم تنشأت جيل من الشباب بأقصى درجات الوعي السياسي، والسنوات المقبلة ستفرز كوادر سياسية رفيعة المستوى تسد الفراغ المتواجد حاليا، وسنرى أسماء لامعة بعالم السياسة.

وشرح جبر أن مجلس الشيوخ هو بيت الخبرة الاستراتيجي ويقدم للمجتمع نماذج سياسية، وهو بيت خبرة سياسية للأمة المصرية، ولكن مجلس النواب عمله مختلف من قوانين وتشريعات وضوابط، فوجود المجلسين سويا سيخلق تعاون عظيم جدا وسيكونا غرفتين برلمانيتين بينهما خطوط اتصال وتنسيق بالأعمال الفترة المقبلة، ومصر كانت في حاجة لنظام برلماني يستوعب أكبر عدد ممكن، ولابد للنظام البرلماني أن يستوعب الشباب ونستبشر خيرا بهؤلاء الشباب.