كرم جبر: الرئيس السيسي وجه رسالة قوية للمصريين اليوم

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن الرئيس السيسي وجَّه رسالة قوية للمصريين اليوم، موضحا أنه شعر بـ"وجع" عندما قال إن مصر التي دائما تقف في ظهر الكثير من الدول وتلقى منهم الآن إلى الجحود، مؤكدا أن المواطنين شهود على ما يحدث من ثورة في مصر من طرق وكباري ومزارع والكثير من المشروعات الأخرى.

وأضاف "جبر" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة التي تبني أفضل مليون مرة من التي تهدم، موضحا أن الرئيس السيسي أشار بشكل واضح جدا إلى دولة قطر، الإمارة الشيطانية التي تسخر كل أموالها لشقاء الشعوب، فلا يوجد جحيم في الدول العربية إلا وراءه مال قطري، مؤكدا أنها ستجني ثمار ما فعلته أضعافا مضاعفة.

وأوضح أن الدول الكبيرة تكون بتضحياتها ومناصرتها ومساعدتها للآخرين ولكن ليس بالتآمر، "كنا بنبكي بدل الدموع دم لما كانت قناة الجزيرة المجرمة واخدة شقق في قلب ميدان التحرير وعبدالمنعم رياض ورابعة وتدير الأحداث في مصر وكأننا دولة بلا سيادة، أو تحت القيادة القطرية، ولكن اليوم أصبحت مصر دولة قوية وبها ذراع طويلة تستطيع أن تضرب من يتطاول على هذا الوطن".

وأكد أن دولة بحجم "عقلة الإصبع" لا يمثل شيئا لدولة كبيرة، وجماعة الإخوان تكبر على الخراب والهدم، كما أن الجزيرة الإرهابية دائما تبث الأكاذيب ضد مصر وتسعى لإسقاطها.