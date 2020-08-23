صور.. مشايخ مطروح يجتمعون للاستعداد لجولة الإعادة في "الشيوخ"

عقد عمد ومشايخ وعواقل قبائل مطروح عدة اجتماعات مكثفة فى العديد من المناطق، لمساندة وتأييد مرشح حزب مستقبل وطن بانتخابات مجلس الشيوخ رزق علواني عبدالحميد، والذى يتنافس مع مرشح حزب النور صابر رفاد فى جولة الإعادة على المقعد الفردي بدائرة مطروح الانتخابية.

والتقى العديد من العمد، اليوم، بمنزل اللواء إدريس العشيبي من عواقل قبيلة العشيبات فى مطروح "أولاد على"، ومنهم العمدة إدريس أبوالسويطية عمدة قبيلة الجميعات بمطروح، والعمدة غنيوة حليو، والعمدة رحومة محمد أبوعطية، والعمدة مستور شطيب، والشيخ عبدالجليل علوانى، والعمدة فتحى أبو مريزيق، والعمدة فايز الشتورى، والحاج عطيو سلطان من عواقل قبيلة العبيدى، والحاج داوود عبدالرازق من عواقل قبيلة العبيدي، وغيرهم.

كما التقى مرشح مستقبل وطن رزق علواني بالعديد من عواقل وشباب القبائل لتأييده فى مختلف المدن، منهم قبيلة الزعيرات بمدينة رأس الحكمة، وعائلة الجاهل، معلنيين مساندته خلال جولة الإعادة.