محافظ أسيوط يستعرض جاهزية الأجهزة التنفيذية في اجتماع "الوزراء"

شارك اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، في اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

واطمأن رئيس مجلس الوزراء من محافظ أسيوط على جاهزية المحافظة للتغييرات المناخية أو تقلبات الطقس واستعداد كافة القطاعات لأية طوارئ قد تحدث خاصة مع دخول فصل الشتاء واستمرار المتابعة الدائمة لكافة مخرات السيول بنطاق المحافظة من الجهات المعنية حيث تم التنسيق بين المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الري لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

ولفت إلى تطهير وإزالة العوائق من المخرات وغرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي فضلا عن جاهزية المعدات والأطقم واستعدادها للتعامل الفوري مع أية أزمات وتفعيل غرف الأزمات لمتابعة التغيرات الجوية الطارئة التي قد تتعرض لها المحافظة والتعامل الفوري مع الأمر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مشيرا إلى تنفيذ تدريبات ميدانية على سيناريو مجابهة الأمطار الغزيرة لصقل خبرات العناصر البشرية المعنية بمواجهة المخاطر المختلفة والقيادات التنفيذية ورؤساء القطاعات المختلفة والتدريب على مواجهة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها.

كما استعرض المحافظ آخر المستجدات في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" والإجراءات الإحترازية التي يتم تنفيذها بكافة القطاعات فضلاً عن الوضع الصحي بالمحافظة مؤكدًا على توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والادوية الخاصة ببرتوكولات علاج فيروس كورونا المعنمدة من وزارة الصحة بمستشفيات العزل وتشكيل لجان للمتابعة بصفة مستمرة لجميع المستشفيات ومخازن الادوية فضلًا عن ترأسه للعديد من الحملات المفاجئة للتأكد من توافر والأدوية والمستلزمات ووجود مخزون استراتيجي منها لتغطية الاحتياجات اليومية.

ولفت إلى تفعيل الخطوط الساخنة الخاصة بمديرية الصحة والمحافظة لتلقي أي بلاغات من المواطنين لطلبات علاج أو شكاوى المرضى لافتاً إلى إستقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة.

كما عرض اللواء عصام سعد الموقف الحالي بمنظومة التصالح في مخالفات البناء وانتظام العمل بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة وتشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بالإضافة إلى تقديم تسهيلات وتيسيرات لهم وتكثيف العمل خلال اليوم حتى أيام الأجازات والعطلات وتقديم خدمة جيدة للمواطنين.