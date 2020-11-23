محافظ أسيوط: اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل اللجان الانتخابية

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن اللجان الانتخابية بجميع قرى ومراكز المحافظة بدأت في استقبال الناخبين منذ الساعة التاسعة صباحًا للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وذلك في 914 لجنة فرعية موزعة على 4 لجان عامة، و15 مركز شرطة وقسم بمختلف مراكز وأحياء المحافظة ومدينة أسيوط الجديدة.

وأكد المحافظ، أن جميع اللجان تعمل بانتظام وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المشاركين في العملية الانتخابية، وسط تأمين مكثف من قوات الشرطة، على أن تغلق اللجان أبوابها في التاسعة مساءً.

وأوضح محافظ أسيوط أن هناك متابعة لحظية للعملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتي عُقدت اليوم بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة، والعميد أركان حرب سيد رضوان ساني مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية للمشروعات، والعقيد محمود صبحي المستشار العسكري للمحافظة والقيادات الأمنية والعسكرية ومسئولي المديريات الخدمية والهيئات المختلفة، لافتًا إلى استمرار انعقاد الغرفة لحين الانتهاء من الانتخابات وانتهاء عمليات الفرز.

وأشار "سعد" إلى جاهزية جميع اللجان لاستقبال الناخبين والاستعداد التام بالتنسيق مع كافة الجهات لإدارة العملية الانتخابية والتعامل مع أي مشاكل قد تحدث، مؤكدًا متابعته المستمرة لعمليات التصويت بكافة اللجان من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، لتذليل العقبات والمشاكل التي قد تعوق سير العملية الانتخابية والعمل على تهيئة الأجواء المناسبة للناخبين للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع لاستكمال الحياة النيابية وتعزيز وترسيخ قيم الديمقراطية والمشاركة في بناء الوطن.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و779 ألف و851 ناخب سيدلون بأصواتهم في 497 مركز انتخابي يضم 914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة.