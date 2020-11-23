تفاصيل طرح 447 وحدة سكنية بمقدم 50 ألف جنيه فى 4 مدن

447 وحدة سكنية، طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بمساحات تتراوح من (63 م2 : 125 م2) من حصة الهيئة بمشروعات "أرابيا".

وتأتي الوحدات المزمع طرحها في مدن (القاهرة الجديدة – "الياسمين" بمدينة 6 أكتوبر – "السويفي" بمدينة العاشر من رمضان – "بندر الربيع" بمدينة العبور)، على أن يتم سداد مقدم جدية الحجز وقدره 50 ألف جنيه، ويكون التخصيص بنظام أسبقية الحجز "Online"، من خلال التقديم على الموقع الإلكترونى.

نظام السداد:

1- يتمّ سداد 5 آلاف جنيه عند الحجز وذلك بفروع بنك الإسكان والتعمير، في: "الهرم، المانسترلي، المنيل، المحور، الحي السادس" بمدينة 6 أكتوبر.

2- يتمّ السداد نقدًا أو بالتقسيط (قيمة الوحدة للمرحلة الأولى والثانية تتراوح من 119720 جنيهًا إلى 131470 جنيهًا).

3- سيتمّ التخصيص عن طريق قرعة علنية يدوية.

4- يتمّ إخطار من تنطبق عليهم الشروط بموعد وإجراء القرعة العلنية.

شروط الحجز:

1- أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية ولا يقل السن عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا في تاريخ بداية الإعلان.

2- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر)، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمشروع.

3- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر)، وحدة سكنية أو قطعة أرض أيا كان نوعها بالمدن والمحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو التي آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

4- ألا يكون للمتقدم أو للأسرة (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر)، قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية.

5- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الجيزة أو المقيمين أو العاملين بها.

6- لا يزيد صافي الدخل السنوي للمتقدم من كافة مصادر دخله على 68400 للأسرة سنويا ما يعادل 5700 جنيه شهريًا، وللأعزب عن 50400 جنيه سنويًا ما يعادل 4200 جنيه شهريًا.

7- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل في حال رغبة المتقدم الحصول على تمويل عقاري هو 1300 جنيه.