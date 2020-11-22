مساحات تصل لـ125 مترا.. أسعار الوحدات السكنية المطروحة في 5 مدن جديدة

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية استقبال طلبات المواطنين في حجز 1011 وحدة سكنية بـ5 مدن جديدة، وهي مدن "القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – رشيد الجديدة".

إذ سيتمّ طرح 447 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (63 م2 : 125 م2) من حصة الهيئة بمشروعات ("أرابيا" بمدينة القاهرة الجديدة – "الياسمين" بمدينة 6 أكتوبر – "السويفي" بمدينة العاشر من رمضان – "بندر الربيع" بمدينة العبور)، وكذا طرح 564 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان المتميز" ذات الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90 م2 : 93 م2).

ويكون التخصيص بنظام أسبقية الحجز "Online"، على أن يسدد العميل 50 ألف جنيه "مقدم حجز"مع وجود أنظمة سداد ميسرة، وتستعرض "الوطن" أسعار الوحدات السكنية المطروحة وفقًا لما ورد بكراسة الشروط على النحو التالي:

القاهرة الجديدة

ويصل سعر المتر بمنطقة المستثمرين الشمالية بالتجمع الأول إلى نحو 8400 جنيه، ويتراوح سعر الوحدة الـ63 مترًا بين 556 و594 ألف جنيه حسب نسبة تميز الوحدة.

فيما يتراوح سعر الوحدة الـ70 مترًا بين 600 و617 ألف جنيه حسب نسبة التميز الوحدة.

أما الوحدة مساحة 80 مترًا فيتراوح سعرها بين 685 و692 ألف جنيه حسب نسبة تميز الوحدة.

العاشر من رمضان

ويصل سعر المتر بمنطقة المجاورة 65 في العاشر من رمضان إلى نحو 5275 جنيهًا، ليتراوح سعر الوحدة الـ105 مترات بين 566 و577 ألف جنيه، فيما يتراوح سعر الوحدة الـ109 مترات بين 587 و610 آلاف جنيه، وفقًا لنسبة تميز الوحدة.

أما سعر الوحدة الـ110 مترات يصل سعرها إلى نحو 591 ألف جنيه.

ويتراوح سعر الوحدة الـ125 مترًا بين 673 و 686 ألف جنيه.

العبور

ويصل سعر المتر في المنطقة الصناعية ب ج قطعة رقم 30 بلوك 22006 إلى نحو 6185 جنيهًا، ويبلغ سعر الوحدة الـ75 مترًا نحو 473 ألف جنيه، والوحدة الـ78 مترًا نحو 502 ألف جنيه، والوحدة الـ79 مترًا نحو 508 آلاف جنيه، والوحدة الـ81 مترًا نحو 519 ألف جنيه.

فيما يتراوح سعر الوحدة الـ86 مترًا بين 550 و561 ألف جنيه حسب درجة تميز الوحدة، ويتراوح سعر الوحدة الـ90 مترًا بين 569 و580 ألف جنيه، ويتراوح سعر الوحدة الـ104 مترات بين 682 و695 ألف جنيه.

6 أكتوبر

ويبلغ سعر المتر في القطعة 73 منطقة جنوب الأحياء إلى نحو 6380 جنيهًا، ليبلغ سعر الوحدة الـ70 مترًا نحو 465 ألف جنيه، فيما يترواح سعر الوحدة الـ75 مترًا بين 479 و498 ألف جنيه، ويتراوح سعر الوحدة الـ80 مترًا بين 531 و541 ألف جنيه.

أما الوحدة الـ85 مترًا فيتراوح سعرها بين 553 و575 ألف جنيه، حسب درجة تميز الوحدة.