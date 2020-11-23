ارتفاع نسبة التصويت في الساعات الأخيرة بانتخابات النواب بسوهاج

ارتفعت وتيرة التصويت في الساعات الأخيرة لليوم الأول للتصويت في انتخابات الإعادة لمجلس النواب بسوهاج، في عدد كبير من اللجان وخاصة في القرى، وكذلك اللجان التي يوجد بها مرشحين.

وكانت أغلب لجان الانتخابات قد شهدت في الساعات الأولى إقبالا ضعيفا من الناخبين وبخاصة اللجان التي في المدن، واستمر الحال في لجان المدن علي الاقبال الضعيف حتي في الساعات الأخيرة من اليوم الأول.

ولم تسجل غرفة العمليات اية ملاحظات علي سير العملية الانتخابية سوي نقل امين شرطة من لجنة جزيرة محروس بمدينة اخميم الي المستشفى لإصابته بارتفاع في ضغط الدم.

ويتنافس في الانتخابات النيابية في المحافظة 28 مرشحا للفوز بـ 14 مقعدا تم تخصيصها للمحافظة في النظام الفردي.

وأعلنت غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام محافظة سوهاج لمتابعة سير انتخابات الإعادة لمجلس النواب 2020، برئاسة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن فتح جميع اللجان الفرعية في المواعيد المحددة، وانتظام عملية الاقتراع مع بداية اليوم الأول لجولة الإعادة.

وأوضح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أن العملية الانتخابية قد بدأت أعمالها دون معوقات على مستوى جميع اللجان، مشيرا إلى المتابعة المستمرة على مدار الساعة لكافة اللجان بالمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أنه هناك اتصال مستمر مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز لمتابعة الموقف أولا بأول.

يذكر أن عدد الناخبين بمحافظة سوهاج يبلغ 3 ملايين و74 ألفا و205 ناخبين، وتضم المحافظة 8 دوائر انتخابية، و688 مركزا انتخابيا، و1081 لجنة فرعية.