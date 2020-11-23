إمام الإسكندرية بعد اتجاه بهاء سلطان لنقابة قراء القرآن: حاجة تفرح

قال أحمد علي درويش، إمام مسجد بالإسكندرية، إنه سعيد للأخبار المتداولة بشأن انضمام بهاء سلطان إلى نقابة القرآن الكريم، مؤكداً أنه ليس إلا سببا في تفكيره للانضمام للنقابة واتجاهه إلى المجال الديني، قائلا: "أنا ليس لدى أي دور في اتجاهه للنقابة بل كنت سبب فقط، وهذا الأمر توفيق من عند الله لكي يختار بهاء سلطان هذا الاختيار الصحيح".

وأضاف "درويش" في تصريحات لـ"الوطن"، أن بهاء سلطان شخص ناضج ويستطيع أن يأخذ قراراته بنفسه، ولا يستطيع أحد أن يؤثر في قراراته، لأنه يعلم الخطأ من الصواب، وأنه استمع إلى صوته الرائع وهو يرتل القرآن الكريم.

وتابع: أنه تم نقله إلى العامرية عقب الواقعة التي حدثت في أكتوبر الماضي، ولكنه يحمد الله في السراء والضراء، ويحترم كل قرارات وزارة الأوقاف مهما كانت، لأنها مؤسسة دينية ووطنية، متابعاً تقبله لأي عقوبة بسعة صدر، وأنه قدم اعتذاره لوزارة الأوقاف، لما سبب لها من مشكلات مع الإعلام.

أحمد درويش: كنت مجرد سبب.. وما قلتلوش سيب الفن

واختتم "إمام السكندري"، أنه لم يطلب من الفنان بهاء سلطان اعتزال الفن، بل ما حدث أن ما طلب منه أثناء اللقاء داخل المسجد، هو تقديم الكثير من الابتهالات والأناشيد الدينية، وذلك لحبه الشديد في الابتهالات والأناشيد ذات الطابع الديني، متابعاً أن بعد تحويله للتحقيق من وزارة الأوقاف، تواصل الفنان بهاء سلطان معه، لدعمه والوقوف بجانبه، قائلا له "واقف معاك وبدعمك ولو عايزني أروح معاك التحقيق أروح عادي".

وكانت وزارة الأوقاف، أحالت الإمام أحمد علي درويش، إمام مسجد بالاسكندرية، للتحقيق معه، على خلفيه صورته مع الفنان بهاء سلطان، وإعلانه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، أنَّ الفنان قرر الاعتزال والاكتفاء بتقديم الابتهالات الدينية.

جابر طايع: "تصرف الإمام رعونة ومراهقة شبابية"

وكان الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، قال عقب الواقعة إنه سيتم التحقيق مع إمام الإسكندرية، وذلك بعد منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قال إنَّ الفنان بهاء سلطان، وعده خلال لقائهما في المسجد، بأن تقتصر أعماله على تقديم الفن الهادف والابتهالات والأناشيد الدينية فقط، وذلك من خلال منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي علي حد وصفه.

وأضاف "طايع"، لـ"الوطن"، أنَّ تصرف الإمام يعد رعونة ومراهقة شبابية من إمام شاب في بدايه عمره، وأنَّ الإمام من الممكن أنَّه شعر بالفرحة والانبهار لوجود بهاء سلطان معه في المسجد، مضيفاً: "إذا كان الفنان بهاء سلطان فضفض مع الإمام بالحديث، فكان لا ينبغي أن يخرج على مواقع التواصل الاجتماعي ليروي ذلك لأنها أسرار، وحتى لا يدعي بطولة زائفة بتعديل مسار الفنان كما زعم" - وفقًا لقوله.

وأوضح أنه يتمّ العمل على تعديل مسار الإمام حفاظًا عليه من الانجراف فيما انجرف إليه ما سبقوه من أئمة حول أحاديث عن أدوارهم في "توبة الفنانين"، مشيرا إلى أنَّ وزارة الأوقاف تريد تصحيح الخلل لأبنائها، قائلاً: "لسنا جلادين ولكن نريد أن نقوّم أبناءنا حتى وإن أصابهم بعض الخلل" - على حد وصفه.