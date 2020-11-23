"الطفولة والموهبون".. معرضان بإدارة بلقاس التعليمية في الدقهلية

افتتح رئيس مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، معرضي الموهوبين والتعليم الذكي، والطفولة والإعلام التربوي بمقر الصحافة والإعلام التربوي بالإدارة التعليمية، اليوم، تحت رعاية علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

حضر الافتتاح الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة بلقاس، وهاشم المنير، مدير عام الإدارة التعليمية ببلقاس، ووحيد حشيش وكيل الإدارة، وتضمن المعرض العديد من القصص والرسومات من أعمال التلاميذ والطلاب بمراحل التعليم الأساسي والثانوي إلى جانب كتابات اجتماعية وقصص تربوية ودينية وتاريخية ورسومات.

وشاركت في المعرض مدارس "التربية الحديثة الابتدائية عن المرحلة الابتدائية، الإعدادية للبنات عن المرحلة الإعدادية، بسنديله الفنية للبنات عن مرحلة التعليم الفنى، الثانوية للبنين عن مرحلة التعليم الثانوي" .

وشدد الدكتور عمرو عبد العاطي، على منح الفرصة للطلاب للتعبير وتنمية المواهب بما ينعكس إيجابياً على تخريج جيل سوي ذو فكر إيجابي وموهبة قادرة على قيادة الوطن في كافة المجالات من خلال زرع الحب والانتماء.

وقال هاشم المنير، مدير عام الإدارة التعليمية ببلقاس، إن قسم الموهوبين والتعلم الذكي هو الركيزة الأساسية لاكتشاف الموهوبين، وأشاد بجهود القسم والدور الكبير الذي يقوم به من أجل الارتقاء بطلابنا الموهوبين وتنمية جميع مواهبهم في جميع المجالات والأنشطة.

وأشاد الحاضرون ولجنة التحكيم بالمديرية بالأداء الطيب من قبل طلاب المدارس المشاركة متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح فى جميع المراحل وأسرة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة التعليمية ومسؤول العلاقات العامة والإعلام .