إدارة بلقاس التعليمية تكرم أول الثانوية العامة في منزله بالدقهلية

كرم هاشم محمود المنير، مدير إدارة بلقاس التعليمية بالدقهلية، الطالب رمضان نصحي فهمي يوسف، في بيته ووسط أهله بقرية 37 مركز الستاموني، بعد حصوله على ترتيب الأول مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 410 درجة شعبة علمي علوم، بنسبة 100%.

حضر التكريم وحيد حشيش، وكيل الإدارة، وشوقي ناصف، مدير التعليم العام، والصحصاح شاهين، مدير التعليم الابتدائي، وفهمي محمد نافع، مدير العلاقات العامة بالإدارة.

وقال هاشم محمود المنير، "إننا جئنا لنقول لهم مبروك، ونهنئ والده وهو زميلنا بتفوق نجله، وسيتم عمل له تكريم على مستوى المحافظة، وتكريمنا هو تفوق رمضان، الذي أخذ أول خطوة في مستقبله ونريد له المزيد من التفوق في حياته القادمة".

وأكد وحيد حشيش، أنه بتفوق رمضان نصحي رفع رأس أهل منطقة حفير شهاب الدين، على مستوي الجمهورية، ولم يكون تفوقه مفاجأة لنا فقد كنا نتوقعه لأنه كان متفوقا في جميع مراحل دراسته.