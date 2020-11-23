"سكرتير قنا": لا توجد مخالفة أو شغب في العملية الانتخابية بالمحافظة

قال كمال شلبي سكرتير عام محافظة قنا، والمشرف العام على غرفة العمليات بالمحافظة، إن هناك 9 وحدات محلية متنوعة، كل واحدة تعمل على متابعة ورصد الأحداث التي تقع في العملية الانتخابية طوال اليوم، مبينا أنه تم تجهيز المقرات الانتخابية أمس وأول أمس.

وأضاف "شلبي" خلال استضافته في برنامج "الآن" المذاع على فضائية "extra news"، أن غرف الرصد التابعة للمحافظة، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، تتابع الانتخابات التي تسير في مسارها الرئيسي، ولا يوجد بلاغ واحد مخالف أو شغب في ظل توافد ناخبين كثيرين.

وأوضح أن اللواء طيار أركان حرب أشرف غريب البدوي محافظ قنا، أصدر تعليمات للعاملين في ديوان عام المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية، بأن يقفوا على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ويوجد 4 دوائر انتخابية بالمحافظة.

وتابع: "المحافظة ناشدت جميع المواطنين من خلال منظمات المدني، التوافد على صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات البرلمانية 2020 في جولة الإعادة".

وأشار سكرتير عام محافظة قنا، والمشرف العام على غرفة عمليات المحافظة، إلى أن هناك التنسيق بين المحافظة ومديرية الصحة بها، ممثلة عن وزارة الصحة والإسكان ولجانها الفرعية، وتم رش الغرف الانتخابية وتوجيه الناخبين وتحقيق التباعد الاجتماعي، وتطبيق الاجراءات الاحترازية متمثلة في ارتداء الكمامات.

ولفت إلى أن هناك مراقبين من المجلس القومي للمرأة والصحة، وسط وجود أدوات تعقيم حرصا على إجراء الانتخابات البرلمانية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يومى 23 و24 نوفمبر، لإجراء انتخابات الإعادة لمجلس النواب بالنسبة للمرحلة الأولى وتجرى انتخابات الإعادة في الداخل بالنسبة للمرحلة الثانية يومى 7 و8 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية للمرحلة الأولى يوم 30 نوفمبر، وتعلن النتيجة النهائية للمرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر.

وتجرى انتخابات الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر، وتجرى الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد أقصاه 3 نوفمبر للطعن على قرار الهيئة بإعلان نتيجة المرحلة الأولى وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 4 وحتى 13 نوفمبر، وحددت يوم 17 نوفمبر للطعن على نتيجة المرحلة الثانية، وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 18 وحتى 27 نوفمبر.