459 لجنة لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة بـ3 دوائر بالفيوم غدا

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، استعداد المحافظة لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب المقرر لها غدًا الاثنين وبعد غد الثلاثاء 23 و24 نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تجهيز لجان الانتخابات وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

وأوضح محافظ الفيوم تجهيز 459 لجنة فرعية موزعة على 221 مقرًا انتخابيًا في الثلاثة دوائر التي تشهد الإعادة بمراكز إطسا وسنورس وطامية وأبشواي ويوسف الصديق، لاستقبال مليون و424 ألف و132 ناخبًا بعد حسم نتيجة الانتخابات في الجولة الأولى بدائرة مركز ومدينة الفيوم.

وأضاف "الأنصاري" أنه تم تجهيز 136 لجنة فرعية موزعة على 75 مركزًا انتخابيًا، لاستقبال 396 ألف و365 ناخباً، بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة إطسا، وفي الدائرة الثالثة والتي تضم مركزي سنورس وطامية تم تجهيز 182 لجنة فرعية، موزعة على 73 مركزًا انتخابيًا، لاستقبال 594 ألف و60 ناخبًا، وفي الدائرة الرابعة التي تضم مراكز شرطة أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، تم تجهيز 141 لجنة فرعية موزعة على 73 مركزًا انتخابيًا، لاستقبال 433 ألف و707 ناخبًا.

وأكد محافظ الفيوم أنّ المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق دستوري لجميع المواطنين، مشددًا على التنسيق المتكامل بين الجهازين التنفيذي والأمني، لمراجعة المقرات الانتخابية، لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم وتأمين اللجان الانتخابية، مؤكداً على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

كما أكد المحافظ على التنسيق الكامل بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومختلف غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمة، لتلقى أية شكوى والعمل على حلها بشكل فوري.