459 لجنة لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة بـ3 دوائر بالفيوم غدا
محافظ الفيوم: مشاركة المواطنين في التصويت واجب وطني
كتب:
أسماء أبو السعود
12:16 م | الأحد 22 نوفمبر 2020
459 لجنة لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة بـ 3 دوائر بالفيوم
أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، استعداد المحافظة لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب المقرر لها غدًا الاثنين وبعد غد الثلاثاء 23 و24 نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تجهيز لجان الانتخابات وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.
وأوضح محافظ الفيوم تجهيز 459 لجنة فرعية موزعة على 221 مقرًا انتخابيًا في الثلاثة دوائر التي تشهد الإعادة بمراكز إطسا وسنورس وطامية وأبشواي ويوسف الصديق، لاستقبال مليون و424 ألف و132 ناخبًا بعد حسم نتيجة الانتخابات في الجولة الأولى بدائرة مركز ومدينة الفيوم.
وأضاف "الأنصاري" أنه تم تجهيز 136 لجنة فرعية موزعة على 75 مركزًا انتخابيًا، لاستقبال 396 ألف و365 ناخباً، بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة إطسا، وفي الدائرة الثالثة والتي تضم مركزي سنورس وطامية تم تجهيز 182 لجنة فرعية، موزعة على 73 مركزًا انتخابيًا، لاستقبال 594 ألف و60 ناخبًا، وفي الدائرة الرابعة التي تضم مراكز شرطة أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، تم تجهيز 141 لجنة فرعية موزعة على 73 مركزًا انتخابيًا، لاستقبال 433 ألف و707 ناخبًا.
وأكد محافظ الفيوم أنّ المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق دستوري لجميع المواطنين، مشددًا على التنسيق المتكامل بين الجهازين التنفيذي والأمني، لمراجعة المقرات الانتخابية، لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم وتأمين اللجان الانتخابية، مؤكداً على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
كما أكد المحافظ على التنسيق الكامل بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومختلف غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمة، لتلقى أية شكوى والعمل على حلها بشكل فوري.