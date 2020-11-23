القبض على شقيقين قتلا شابا وأصابا آخر في مشاجرة بالدقهلية

ضبطت مباحث الدقهلية، شقيقين بقرية " البوها" التابعة لمركز ميت غمر، اليوم، بتهمة قتل شاب وإصابة آخر بطلقات خرطوش بعد مرور 48 ساعة فقط من ارتكابهما الواقعة وهروبهما خارج القرية .

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بمصرع شاب وإصابة أخر بطلقات خرطوش بقرية " البوها" مركز ميت غمر، وهروب المتهمين.

انتقل ضباط مباحث المركز إلي مكان الواقعة، وتبين مصرع محمود على محمود الزناتى، 23 عامًا، عامل، وإصابة صديقه محمد صلاح إبراهيم عبد النبي، 34 عامصا، عامل، ومقيمان بقرية البوها.

وعقب الواقعة توجه عدد من أهالي القرية لمنزل المتهمين للقبض عليهما، وعندما اكتشفوا هروبهما حاولوا إشعال النيران فى المنزل، وتم السيطرة على الوقف وتدخل عدد من عقلاء القرية لتهدئة الشباب الغاضب.

ووجّه مدير الأمن إلى تشكيل فريق بحث بإشراف مدير المباحث، وبقيادة الرائد أحمد فريد رئيس مباحث المركز، لسرعة ضبط المتهمين، وتوصلت التحريات إلي أن مرتكبا الواقعة هما "أحمد م. ع" 29 عامًا، عامل، وشقيقه "محمود" 27 عامًا، عامل، ومقيمان بذات القرية.

وأكدت التحريات أن مشاجرة نشبت بين طرفي الواقعة علي مقهى خارج القرية، إلا أن المجنى عليهما انسحبا إلى القرية وتركا المكان، ولاحقهما المتهمون، وأطلق المتهم الأول أعيرة من سلاح خرطوش تجاههما، ما نتج عنه مصرع الأول وإصابة الثاني، وفرار المتهمين هاربين.

وكثفت مباحث الدقهلية جهودها، وبتتبع خط سير المتهمين من خلال كاميرات المراقبة وشهود العيان والكمائن الثابتة والمتحركة، تم تحديد مكان اختبائهما واستهدفت المكان قوة من المباحث وتمكنت من القبض عليهما وإحالتهما للنيابة العامة التي أمرت بنقل الجثة إلي مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن بعد ذلك.