مصرع شاب وإصابة اثنين في حوادث متفرقة بالفيوم

لقي شاب مصرعه، اليوم الجمعة، إثر اصطدام سيارة ملاكي بدراجة بخارية كان يقودها بسرعة شديدة ما تسبب في سقوطه من فوق الدراجة البخارية واصطدام بالأرض بقوة شديدة ثم اندفع جثمانه لمسافة تعدت المترين فوق الأسفلت.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أمير نادي السحلي مأمور قسم أول الفيوم، يفيد مصرع شاب صدمته سيارة ملاكي مسرعة على الطريق الدائري بين ميدان عبد المنعم رياض ومنطقة الزملوطي.

واتصل المارة بالنجدة فور وقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت مباحث قسم أول الفيوم، وقوات المرور وسيارات الإسعاف، وتبين أن الحادث وقع بسبب تصادم سيارة ملاكي مسرعة بدراجة بخارية ما تسبب في مصرع قائد الدراجة البخارية على الفور في مكان الواقعة قبل نقله إلى المستشفى.

وتبينّ من التحريات الأولية، أنّ المتوفى يُدعى محمد ميزار فتحي ويبلغ من العمر (17 عامًا) ومقيم نقاليفة مركز سنورس، وتم نقل جثته لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

وعلى الجانب الآخر من نفس الطريق، أُصيب شخصان في حادث تصادم دراجتين بخاريتين إثر السرعة الزائدة وقطع أحدهم الطريق فجأة أمام الآخر خلال محاولة مروره للجانب الآخر، وذلك على الطريق الدائري أمام مدخل منشأة عبدالله.

وتبينّ من المعاينة الأولية أنّ المصابين هم مصطفى رمضان عبد النبي (17 عامًا) وبارتجاج بالمخ وجرح بالقدم اليسرى، وحسين قرني عبد الباقي (17 عامًا) ومصاب بكسر بالكتف الأيسر، وتم نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام.

وأقر الطرفان بتصادمهما بسبب السرعة الزائدة خلال قيادتهما الدراجتين البخاريتين، ومقاطعة أحدهم الطريق فجأة أمام الآخر حينما كان يحاول المرور للطرف الآخر، ما أسفر عن وقوع الحادث والتسبب في إصابتيهما.