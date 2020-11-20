مصرع شاب وإصابة 2 في اصطدام سيارة بدراجة نارية ببني سويف

لقي شاب مصرعه وأصيب 2 آخرين، في حادث اصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية، بطريق كورنيش النيل بمدينة بني سويف، اليوم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى ذاتها.

وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وروود بلاغا إلى إدارة النجدة بوقوع حادث مروري، ناتج عن تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بطريق كورنيش النيل بمدينة بني سويف، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين.

ووجه "مراد" بسرعة إبلاغ الإسعاف لنقل المصابين، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث، مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن المصابين هما: محمد ربيع عبدالسلام، 19 عاما، مقيم بعزبة أحمد وهبة، مقيم ببني سويف، طالب، باشتباه ما بعد الارتجاج، مع كدمات وسحجات بالجسم، وعبد الله وليد فاروق، 16 عاما، طالب، مقيم بشرق النيل، بجرح قطعي بالرأس حوالي 3 سم، مع كدمات وسحجات بالجسم.

وتبين أن الجثة لشاب يدعى محمد حسام الدين، مقيم بجوار زهرة الدائري، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي.

وجرى رفع آثار الحادث من طريق كورنيش النيل، ونقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب، وفتح تحقيق في الحادث، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.