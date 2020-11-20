مصرع شاب سقط من الطابق الرابع في أسيوط

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من الدور الرابع بمنزله بشارع محمد أبو رحاب، بجوار مدرسة صلاح سالم بمنطقة البيسري، في حي غرب أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، اخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث سقوط شخص من أعلى منزل بشارع محمد أبو رحاب بجوار مدرسة صلاح سالم بمنطقة البيسري، في حي غرب أسيوط دائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث القسم والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط المواطن إسلام محمود توني، 30 سنة، من أعلى المنزل بالدور الرابع، وتوفي في الحال.

وكشفت التحريات التي قام بها فريق مباحث القسم، أنه في أثناء قيام المجني عليه ببعض الأعمال أعلى منزله، اختل توازنه فسقط، ولا توجد شبهة جنائية.

ونقلت الجثة لمشرحه مستشفى الإيمان، تحت تصرف النيابة، وجرى تحرير المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت محافظة أسيوط العديد من الحوادث متنوعة الأسباب، من بينها السقوط من علو، من بينها حادث وقع في أكتوبر الماضي، عندما لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث، بمنزل بقرية العقال البحري، التابعة لمركز البداري في المحافظة، نتيجة اختلال توازنه، ولم يتهم أهله أحدا بالتسبب في ذلك.

كما لقيت فتاة مصرعها، إثر سقوطها من الطابق الخامس، في أثناء تنظيفها سطح منزلها، بقرية درنكة بمدينة أسيوط.