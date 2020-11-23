اتحاد الناشرين: "كورونا" السبب في تأجيل معرض القاهرة للكتاب

قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن تأجيل معرض القاهرة الدولي للكتاب، من شهر يناير 2021، إلى يونيو 2021، بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا، والتي تتطلب الكثير من الإجراءات، لأن هذا المعرض يعتبر أكبر حدث به تجمع جماهيري، حيث يزوره ثلاثة أو أربعة ملايين شخص.

وأضاف "عبده"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الاثنين، أن نهاية شهر يناير، وبداية شهر فبراير يعتبر ذروة فصل الشتاء، ومعظم المعارض العالمية في هذا الوقت، إما تم تأجيلها أو ألغيت.

وتابع رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أن اليونان التي كانت ضيف شرف هذه النسخة من المعرض، اعتذرت بسبب فيروس كورونا، ونظرا للحفاظ على صحة المواطنين، والناشرين، تم تأجيله.

وكشف، أنهم اختاروا يوم 30 يونيو لكي يظل المعرض في السنة المالية الحالية، وفي نفس الوقت من أجل أن يشارك أكبر عدد من الناشرين، وتم إضافة 4 أيام زيادة للمعرض، دون زيادة إيجار سعر المتر.

وشدد على أن هذه النسخة "استثنائية"، لكي لا يفوت معرض الكتاب هذا العام، وهو حدث مهم، ولكن فيروس كورونا يعتبر قوى قاهرة، وحياة المواطن أهم من كل شئ، متوقعا وجود عدد كبير جدًا من الناشرين، لافتا إلى أن اللجنة العليا سوف تجتمع قريبا لترتيب العديد من الأمور.

وأكد "عبده"، أنه سيتم إقامة عدد من الفعاليات والمعارض خلال الفترة المقبلة من أجل دعم الناشرين، في العديد من الأماكن، ومنها معرض الكتاب الأول للطفل، في مكتبة مصر العامة، ومعرض جامعة السادات، ومعرض نادي بتروسبورت، ومعارض أخرى في الأقاليم، مثل البحر الأحمر، وجامعة قنا، وهذه الفعاليات تساعد الناشرين قدر الإمكان، إلى أن يتم إقامة المعرض الدولي للكتاب.