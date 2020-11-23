محافظ البحيرة يناشد المواطنين بالمشاركة في الانتخابات: "قولوا كلمتكم"

قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم منذ بدء التصويت، وسط تعاون وجهود مبذول من مديرية أمن البحيرة، ويوجد بالمحافظة 9 لجان عامة، 1296 لجنة فرعية، 18 مقعد، يتنافس عليها 38 مرشح.

وأضاف "آمنة"، خلال لقاء تليفزيوني مع فضائية "extra news"، أنه يحث المواطنين على النزول للمشاركة في الانتخابات البرلمانية 2020 قائلا: "انزلوا شاركو قولوا كلمتكم"، مؤكدا أن الدولة تنفذ مشروعات ناجحة وعظيمة على أرض الواقع، وتسعى لاستكمال تنفيذها، بما يتيح حياة أفضل للمواطن المصري، لافتا إلى أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

من ناحيته قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن هناك 18 مرشحا يتنافسون على 9 مقاعد وسط حضور كثيف من المواطنين، وتصويت من جانب السيدات والشباب وكبار السن وتطبق الدولة كل الاجراءات الاحترازية لتأمين المواطنين والمستشارين ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 رغم قلة الحالات المصابة التي وصلت إلى 7 حالات فقط.

وأرجع الداودي سبب إقبال المواطنين في قنا على التصويت إلى وجود نهضة في المحافظة خلال الست سنوات الماضية في مجالات التعليم والبنية التحتية والصحة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 23 و24 نوفمبر، لإجراء انتخابات الإعادة لمجلس النواب بالنسبة للمرحلة الأولى وتجرى انتخابات الإعادة في الداخل بالنسبة للمرحلة الثانية يومي 7 و8 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية للمرحلة الأولى يوم 30 نوفمبر، وتعلن النتيجة النهائية للمرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر.

وتجرى انتخابات الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر، وتجرى الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر.