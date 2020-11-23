الحاجة "ريا" 80 عاما تدلي بصوتها وتدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات

حرصت الحاجة ريا أحمد على المشاركة في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة أسيوط رغم كبر السن، وذلك بمقر مدرسة بوق بقرية بوق التابعة لمركز القوصية.

وقالت الحاجة ريا أحمد، صاحبة الـ 80 عاماً، إنه من الضروري على الجميع المشاركة في الانتخابات البرلمانية لاختيار من هو المناسب والأصلح وممارسة الحق الدستوري الذي كفله القانون والدستور وعدم السماح لأحد بإختيار من يمثلنا.

ودعت الحاجة ريا جميع المواطنين للنزول والمشاركة وتحدي الضغوط الحياتية، خاصة في ظل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضمان سلامة الناخبين.

وشهدت جولة الإعادة بمجلس النواب بمحافظة أسيوط، إقبالا كثيفا من النساء على التصويت في بعض معظم اللجان الانتخابية.

وقال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، إن غرفة العمليات تتابع سير العملية الانتخابية في مختلف اللجان والتأكد من سير العملية الانتخابية دون وجود أي معوقات أو مشاكل.

جدير بالذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و779 ألفا و851 ناخبا سيدلون بأصواتهم في 497 مركزا انتخابيا يضم 914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.