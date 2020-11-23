توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في إعادة "النواب" بأسوان

تشهد أوقات الظهيرة حاليًا إقبالًا متوسطًا من الناخبين، للتصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، خاصة من قبل المواطنين المتواجدين بقرى ومناطق المرشحين الذين يخوضون الماراثون الانتخابي، بمناطق ومدن أسوان ودراو وإدفو ونصر النوبة وكوم امبو، ومن المتوقع زيادة الإقبال خلال الساعات المقبلة.

وتفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سير العملية الانتخابية في اللجان الانتخابية بمقرات مدارس شجرة الدر الابتدائية المشتركة، وعباس العقاد الثانوية العسكرية بنين، كما تابع المحافظ من غرفة العمليات الرئيسية انتظام فتح جميع لجان الاقتراع .

و أكد اللواء أشرف عطية على أنه تم تهيئة وتوفير المناخ الملائم لإدلاء الناخبين بأصواتهم في سهولة تامة من خلال وضع جميع اللجان في الدور الأرضي لتسهيل حركة دخول وخروج كبار السن والسيدات وذوى الاحتياجات الخاصة ، بجانب توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد والمبردات ووسائل التهوية المناسبة ، وهو الذي يتوازى مع تجهيز غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية لتحقيق التواصل والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة

وتضم محافظة أسوان 4 دوائر، هي أسوان وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو، حيث يتنافس المرشحون الـ10 على 5 مقاعد فردية، وهم مقسمون وفقًا لانتماءاتهم الحزبية بواقع 4 مرشحين لحزب مستقبل وطن، ومرشح لحزب الشعب الجمهوري، وواحد لحماة وطن، وواحد عن التجمع، إضافة إلى 3 مستقلين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أسماء المرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة في أسوان، ففي الدائرة الأولى في أسوان ودراو يخوض الإعادة بحسب الترتيب المهندس جلال أبو الحسن، مرشح حزب مستقبل وطن، والنائب السابق جابر أبو خليل، مرشح حزب مستقبل وطن، واللواء جودت عبد الجبار، مرشح حزب الشعب الجمهوري، و اللواء أحمد محمد صالح، مرشح حزب حماة الوطن.

وفي الدائرة الثانية بكوم أمبو، تقررت الإعادة بين خالد رضوان، مرشح حزب مستقبل وطن، ونادر صلاح العمدة، مستقل، بينما في الدائرة الثالثة بنصر النوبة، يخوض الإعادة كل من أيمن فؤاد، مستقل، والنائب بالمجلس المنقضي ياسين عبد الصبور، مستقل.

وفي الدائرة الرابعة إدفو، تُجرى الإعادة بين علي البدري الملاوي، مرشح حزب مستقبل وطن، والدكتور عبد الغفار الضيفي، مرشح حزب التجمع الوطني التقدمي.