بالأسماء.. مأساة 7 مصريين في إيطاليا بين اختفاء وموت: "ذهب ولم يعد"

نشر موقع كيفيستا الإيطالي معلومات عن 7 من المصريين المختفين في ايطاليا، وعلى الرغم من وجود سبع حالات احتفاء لمصريين وفقا للموقع، إلا أن السلطات الإيطالية لم تتحدث عن الأمر، ولم تحرك ساكنا أو تبدي اهتماما إزاء هذه الحالات للوقوف على تفاصيل الوفاة أو الإختفاء على الرغم من تواصل القنصلية المصرية معهم حول هذا الشأن، بحسب ما أكدته مصادر مسئولة.

ومن بين المصريين المختفين بحسب الموقع، مانا عبد الرحمن، 49 سنة، تاريخ الاختفاء 25 أبريل 2009، وكان يعيش مع بعض أصدقائه في مستشفى مهجور في روما، في سالاريا، ندد ابنه الابلغ من العمر عشرين عاما والذي يعيش مع والدته وشقيقه الأصغر في سزي رومانوا، باختفائه.

أيضا أحمد عبد الفتاح، 15 عاما وقت الاختفاء في 12 سبتمبر 2014، حيث غادر مصر في 6 سبتمبر 2014 مع رفاقه على متن قارب متجه إلى ايطاليا وفي 12 سبتمبر انهار القارب وانقذته سفينة البحرية الإيطالية سان جوستو التي نقلت جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها إلى ميناء تارانتو، هنا غادر أحمد مع قاصرين آخرين مركز الاستقبال التابع لجمعية سالم وحتى الان لا توجد أي معلومة بشأنه.

وتضم القائمة أيضا عبده إبراهيم عقل، 61 عاما وقت الوفاة، تاريخ الإختفاء 2 أغسطس 2017، ويعرف باسم مجدي، يعيش في ميلانو حيث يعمل سائقا في شركة نقل، في صباح يوم 2 أغسطس الساحة 6 صباحا، غادر المنزل متوجها إلى عمله ومنذ ذلك الحين لم يره أحد بعد أن دخلت الشرطة شقته وجدت كل شيئ على ما يرام تاركا جواز سفره وتصريح إقامته وكروت الصرف الآلي في المنزل.

ومن بين المصريين المختطفين في إيطاليا عمرو إبراهيم الصباغ 26 عاما، في ميلانو التي وصل إليها عام 2008 لقضاء إجازة وعاش في منزل شقيقه وبعض معارفه عندما عاد شقيقه من مصر إلى ميلانو، بعد العطلة الصيفية، لم يعثر عليه أبدا.

وتضم القائمة مدحت فرج، 29 عاما وقت الاختفاء في 10 يناير 2008، وهو مهاجر مصري بدون تصريح إقامة جاء إلى إيطاليا تاركا زوجته وأطفاله في مصر، عمل لفترة قصيرة في شركة تنظيف في ميلانو وبعد ذلك أصبح عاطلا عن العمل، ذهب للنوم في سيارة مهجورة ولم يعرف أحد أي أخبار عنه.

ومن بين الأسماء عادل معوض عبد الخالق هيكل، من مواليد 1963م، طباخ، يقيم بشبرا ملس مركز زفتى بمحافظة الغربية، كان يعمل طباخا بأحد المطاعم في أحد المطاعم في إيطاليا منذ حوالي، 15 عاما، وخلال زيارة زوجته وأولاده له بإيطاليا في مارس 2016 أختفى المذكور في ظروف غامضة، وقام نجله بإبلاغ الشرطة الإيطالية، علما بأنه قد سبق هذا الاختفاء قيام المذكور بإقامة دعوى قضائية ضد مالكة المطعم الذي كان يعمل به، وعند اضطلاع السلطات الإيطالية بالتحقيق في الواقعة لم تعثر عليه حتى الآن.

وآخر الأسماء في قائمة المصريين الذين اختفوا في إيطاليا، هو عبد الغني موسى راضي شلالا، 26 عاما، الذي اختفي في تورينو في 13 أبريل عام 2013.