نائبة الشرقية: فقدان 17 شابا خلال سفرهم بمركب هجرة غير شرعية لإيطاليا

قالت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن دائرة مشتول السوق، إنَّها تلقت شكاوى من الأهالي بشأن انقطاع أخبار أبنائهم بعد هجرتهم غير الشرعية إلى إيطاليا عبر ليبيا.

البرلمانية: 22 من أصل 39 شابا تمكنوا من الوصول لإيطاليا.. و17 في تعداد المفقودين

وأضافت البرلمانية، لـ"الوطن"، أنَّها تسلمت كشفاً غير رسمي يتضمن أسماء 17 من أبناء القرية المفقودين منأصل 39 شابًا، حيث تمكن 22 منهم فقط من الوصول لوجهتهم، وذلك عبر بعض الأشخاص ممن سهلوا لهم السفر عن طريق الهجرة غير الشرعية.

وتقدمت النائبة بمذكرة إلى رئاسة مجلس الوزارء ووزارة الداخلية ووزارة الهجرة، تتضمن أسماء الشبان الـ17 من أبناء القرية، وذلك من أجل الوصول إلى بيانات رسمية، لافتةً إلى أنَّه لم تصدر أي بيانات رسمية لتأكّيد غرق هؤلاء الشبان حتى الآن.

وسادت حالة من الحزن قرية "دهمشا"، التابعة لمركز مشتول السوق في محافظة الشرقية، وقال "أشرف.أ" أحد أهالي القرية لـ"الوطن"، إنَّ 39 شاباً من أبناء القرية، تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة، عدا شخص واحد يبلغ من العمر 35 سنة، قرروا الهجرة إلى إيطاليا، في رحلة غير شرعية، وتمكّن 22 فردًا من الوصول إلى إيطاليا، إلا أنَّ آخرين ما زالوا مفقودين حتى الآن.