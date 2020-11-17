المؤبد لسائق متهم بتنظيم عمليات هجرة غير شرعية لشباب في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين وائل شعبان حافظ وأحمد حنفي، وأمانة سر أندرواس فهمي، اليوم، بالسجن المؤبد على سائق متهم بتهريب مهاجرين غير شرعيين عبر الحدود الليبية، متسللين الدروب الصحراوية.

وتعود أحداث القضية رقم 4517 لسنة 2020 جنايات مطاي، والمقيدة برقم 477 لسنه 2020 كلي شمال المنيا، إلى شهر يونيو الماضي، حينما شرع "رجب-ك-ع"، 39 عاما، مقيم بقرية أبو حسيبة التابعه لمركز مطاى، ويعمل سائق بالخارج، مع آخرون مجهولون، في نقل المجني عليهم وهم 6 أشخاص لدولة ليبيا؛ لكونه منضم لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار بالبشر (تهريب مهاجرين).

وخطط المتهم ىلتلك الجريمة مع أعضاء الجماعة الإجرامية سالفة الذكر؛ لنقل المجني عليهم للحدود الليبية، وتولى نقلهم متسللين دون أوراق ثبوتية، وعبر الدروب الصحراوية لدولة ليبيا، مستغلا حالة الضعف وحاجتهم للمال، قاصدا من ذلك الحصول على المنفعة المادية، جراء تهريبهم بطرق غير شرعية.

وكشفت تحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، أن المتهم منضم لجماعة إجرامية منظمة تخصصت في استقطاب الشباب المصري من راغبي هذا النوع من الهجرة إلي دولة لييبا، وشرع في تسفير المجني عليه متسللين عبر الدروب الصحراوية، مستغلا حالة ضعفهم وحاجتهم للمال.

وأوقف المتهم إثر جريمته بمسارعة المجني عليهم بالإبلاغ عن تلك الواقعة، وعزي قصده من إتيان تلك الأفعال لتحقيق المنفعه المادية.

وأحال المستشار أبو الوفا عيسى، المحامى العام الأول لنيابات شمال المنيا، المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن أثبتت النيابة العامة الأدلة والشهود وأقوال المتهمين كافة، وانتهت من التحقيقات التي أجريت معه والمجنى عليهم، واستمعت لأقوال الشهود.