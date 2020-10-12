أب يلقي ابنه بالمياه خلال هجرة غير شرعية: شرب من البحر فمات وبكيت عليه

8 أيام قضاها وسط البحر على ظهر قارب ينقل العشرات في رحلة غير شرعية من السواحل الليبية إلى قبرص، نجح الأب في الوصول، لكنه خسر خلال الرحلة طفله الذي لم يكمل 3 أعوام بعد أن توفى بسبب شربه من مياه البحر بعد بكائه من شدة الظمأ.

"اضطررت ارمي جثمان طفلي في عرض البحر، لم يكن أمراً سهلاً، لكني أُجبرت على ذلك بعد أن توفى"، يتحدث الأب اللبناني "محمد"، والد الطفل "سفيان"، لـ"الوطن"، مشيراً إلى أن سبب الوفاة يرجع إلى مياه البحر التي تناولها طفله الصغير، والذي عانى بعدها من آلام في بطنه حتى وفاته، يوضح: "لم يكن معنا مياه نشربها، لم يكن أمامنا إلا مياه البحر، ابني كان يبكى ويريد أن يشرب فقدمت له مياه من البحر ولم أكن أعرف أنه سوف يتأثر لهذا الحد".

محاولات لإسعاف الطفل الصغير الذي خاص رحلة هجرة غير شرعية لا يعلم عنها شيئاً، لكنها بائت كلها بالفشل، يقول الأب الثلاثيني الذي يعمل باليومية، وسافر من لبنان إلى ليبيا بحثاً عن هجرة غير شرعية: "حاولنا نسعفه، وبعض الأهل معنا على القارب فعلوا ما بوسعهم، لكنه في النهاية ذهب إلى ربه".

الأب: قرار إلقائه في البحر كان صعبا.. لكن لم يكن هناك خيارا آخرا

قرار إلقاء الجثة في عرض البحر كان الأصعب، لكن الأب يقول إنه اضطر لذلك، ولك يكن هناك خياراً آخراً: "لم يكن في وسعي فعل أي شيء آخر، حزنت وكان قلبي يوجعني، لكن ماذا كان بوسعي، كان من الصعب أن تستمر جسد طفلي على المركب بعد وفاته، ونصحوني بأن أفعل ذلك وفعلت ثم بكيت عليه"، موضحاً أن طفل آخر لأسرة أخرى على نفس القارب توفى خلال الأيام الثمانية للرحلة، وتم التخلص من جثته بنفس الطريقة.

وتعد الهجرة السرية أو غير القانونية أو غير الشرعية أو غير النظامية ظاهرة عالمية موجودة في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أو في الدول النامية بآسيا كدول الخليج ودول المشرق العربي، وفي أمريكا اللاتينية حيث أصبحت بعض الدول كالأرجنتين وفنزويلا والمكسيك تشكل قبلة لمهاجرين قادمين من دول مجاورة، وفي أفريقيا حيث الحدود الموروثة عن الاستعمار لا تشكل بتاتا بالنسبة للقبائل المجاورة حواجز عازلة وخاصة في بعض الدول مثل ساحل العاج وأفريقيا الجنوبية ونيجيريا.

مصر تتخذ إجراءات شاملة لمواجهة الهجرة غير الشرعية

واكتسبت الظاهرة أهمية بالغة في حوض البحر الأبيض المتوسط نظرا لاهتمام وسائل الإعلام بها، فأصبحت تشكل رهانا أساسيا في العلاقات بين الضفتين.

وتقدر منظمة العمل الدولية تقدر حجم الهجرة السرية ما بين 10- 15% من عدد المهاجرين في العالم البالغ حسب التقديرات الأخيرة للأمم المتحدة حوالي 180 مليون شخص، وبحسب منظمة الهجرة الدولية فإن حجم الهجرة غير القانونية في دول الاتحاد الأوروبي يصل نحو 1.5 مليون فرد.

وفي أوروبا على سبيل المثال فإن الشرطة الأوروبية (EUROPOL) تقدر أعداد المهاجرين غير الشرعيين في دول الاتحاد الأوروبي بحوالي نصف مليون مهاجر.

وفي مصر، اتخذت الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية العديد من الإجراءات الشاملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والحد من الظاهرة التي تهدد العديد من الدول وتتسبب في سقوط الكثير من الضحايا.