عزاء الموسيقار طارق عاكف بالحامدية الشاذلية الخميس المقبل

أعلن الموسيقار أمير عبدالمجيد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، موعد عزاء الموسيقار طارق عاكف، والذي سيكون الخميس المقبل بالحامدية الشاذلية.

وكتب "عبدالمجيد": "الحمد لله بلغنا الأمانة وتمت بخير ورحمك الله يا زميل العمر، تقرر العزاء في أخونا طارق عاكف يوم الخميس الموافق 26/11 في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين".

وشيع جثمان الموسيقار طارق عاكف، ظهر اليوم، من مسجد السيدة نفيسة.

الموسيقار طارق عاكف، من مواليد 28 نوفمبر 1960، وتعاون مع كبار رموز الأغنية العربية أمثال راغب علامة وماجدة الرومي ومحمد عبده ووردة الجزائرية وسميرة سعيد وطلال مداح وأبو بكر سالم وعاصي الحلاني ورابح صقر ولطيفة وأحلام.

ومن أبرز الأغنيات التى قدمها طارق عاكف خلال مشواره "قلبي عشقها وتوأم روحي وفرق كبير ومغرم يا ليل وآسف حبيبتي" لراغب علامة و"ماجبش سيرتي وسيدي وصالك" لأنغام و"إنت مين وكل دي إشاعات" لسميرة سعيد و"حرمت أحبك" لوردة الجزائرية.

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام، قد أعلنت خبر الوفاة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك قائلة "انتقل إلى رحمة الله الأخ والصديق الصدوق طارق عاكف، ادعوا له بالرحمة والمغفرة".

وعلقت الفنانة التونسية لطيفة قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا طارق كنت لسه باعتلى ألحان اسمعها كم ضحكنا وكم نجحنا مع بعض، أعزى نفسي وكل أهلك البقاء لله".

ونعى الفنان اللبناني راغب علامة، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر": "اليوم فجعنا بخبر وفاة العبقري الموسيقي وصديق عمري، هو من وزّع الأغاني التي أسعدت العالم العربي خلال سنوات وسنوات، الموزع الموسيقي المغفور له طارق عاكف.. إنا لله وإنا اليه راجعون، البقاء لله".