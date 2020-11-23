قنوات "ART" تنعى الموسيقار الكبير طارق عاكف

نعت قنوات راديو وتلفزيون العرب "ART"، الموسيقار والموزع الموسيقى طارق عاكف، الذي رحل عن عالمنا في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وأصدرت المجموعة بياناً جاء فيه، "بعد رحلة عطاء فني كبيرة، نجح خلالها في ترك بصماته الخاصة على الأغنية العربية.. ربنا يرحمه ويغفرله ذنوبه يارب".

يذكر أن الموسيقار طارق عاكف، ولد في 28 نوفمبر عام 1960 وتعاون خلال مشواره مع أغلب نجوم الغناء مثل وردة الجزائرية ومحمد عبده وميادة الحناوي وأنغام ولطيفة وأصالة وهاني شاكر ووليد توفيق ونانسي عجرم وشيرين عبد الوهاب.

وأعلنت الفنانة الإماراتية أحلام خبر الوفاة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" قائلة: "انتقل إلى رحمة الله الأخ والصديق الصدوق طارق عاكف، ادعوا له بالرحمة والمغفرة".

وعلقت الفنانة لطيفة قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا طارق كنت لسه باعتلى ألحان اسمعها كم ضحكنا وكم نجحنا مع بعض، أعزى نفسي وكل أهلك البقاء لله".

ونعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الموسيقار الكبير طارق عاكف الذي غيبه الموت اليوم، عن عمر يناهز 60 عامًا، قائلة إنَّ الراحل أثرى المكتبة الموسيقية بالعديد من الأعمال البارزة التي تمثل علامات فنية في مصر الوطن العربي.

وتوجهت وزيرة الثقافة، بالعزاء لأسرة الموسيقار الراحل وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يُذكر أنَّ الموسيقار الراحل طارق عاكف، بدأ حياته الفنية عازف أورج حتى شاهده المايسترو حمادة النادي، وأبدى إعجابه بموهبته وطلب منه العمل معه، وتعاون الراحل مع نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الغناء في مصر والوطن العربي، وحصل على جائزة أفضل موزع موسيقي في الوطن العربي لمدة 10 سنوات من 1987 حتى عام 1997، وجائزة أفضل موزع موسيقي عام 2001 وشقيقه هو مهندس الصوت أمين عاكف.