بهاء الدين محمد ناعيا طارق عاكف: نجوم الطرب كانوا يتسابقون نحو فنه

نعى الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، الموزع الموسيقي طارق عاكف، الذي غادر دنيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ60 عامًا، واصفًا إياه بالفنان العبقري.

وكتب بهاء الدين محمد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: اللهم ارحمه وأغفر له وادخله الجنة دون حساب ولا سابق عذاب، طارق عاكف المايسترو الفنان العبقري، صاحب التاريخ الفني والإنساني.

واستطرد: "المايسترو الأستاذ طارق عاطف، اللي أضاف للفن العربي كم كبير من الأعمال اللي كلكم بتغنوها وعارفينها وترك بصماته الفنية تقريبًا، مع كل فنان وفنانة في عالمنا العربي، وكل الفنانين الكبار كانوا بيتسابقوا علشان يدخلوا جدول أعماله، ويحجزوا علشان يضيف توزيعاته وفنه لأعمالهم".

وتابع: "ندعيله بالرحمة والمغفرة، ولأن من حقه أذكر بعض الأعمال اللى تشرفت بتوزيعه لها، ورؤيته اللى ساهمت في نجاحها، علشان تبحثوا وتعرفوا قيمة هذا الرجل الفنان الإنسان، منها أسف حبيبتي، راجع لعيونك، بعتلي نظرة، ماجابش سيرتي، وعدا الليل، يومين وعدوا".

وشيع جثمان الموسيقار طارق عاكف، ظهر اليوم، من مسجد السيدة نفيسة.

الموسيقار طارق عاكف، من مواليد 28 نوفمبر 1960 وتعاون مع كبار رموز الأغنية العربية أمثال راغب علامة وماجدة الرومي ومحمد عبده ووردة الجزائرية وسميرة سعيد وطلال مداح وأبو بكر سالم وعاصي الحلاني ورابح صقر ولطيفة وأحلام.

ومن أبرز الأغنيات التى قدمها طارق عاكف خلال مشواره "قلبي عشقها وتوأم روحي وفرق كبير ومغرم يا ليل وآسف حبيبتي" لراغب علامة و"ماجبش سيرتي وسيدي وصالك" لأنغام و"إنت مين وكل دي إشاعات" لسميرة سعيد و"حرمت أحبك" لوردة الجزائرية.

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام، قد أعلنت خبر الوفاة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك قائلة "انتقل إلى رحمة الله الأخ والصديق الصدوق طارق عاكف، ادعوا له بالرحمة والمغفرة".

وعلقت الفنانة التونسية لطيفة قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا طارق كنت لسه باعتلى ألحان اسمعها كم ضحكنا وكم نجحنا مع بعض، أعزى نفسي وكل أهلك البقاء لله".

و نعى الفنان اللبناني راغب علامة، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر": "اليوم فجعنا بخبر وفاة العبقري الموسيقي وصديق عمري، هو من وزّع الأغاني التي أسعدت العالم العربي خلال سنوات وسنوات، الموزع الموسيقي المغفور له طارق عاكف.. إنا لله وإنا اليه راجعون، البقاء لله".

وكتب جورج وسوف، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، قائلًا: رحمة الله على الموزع الموسيقي طارق عاكف، شو بدي أحكي عن حزني.

وتابع: إذا حداً ما بيعرفك، خلّي شغلك يحكي عنك، "كلام الناس، لسه الدنيا بخير، الحب الأولاني، طبيب جراح، الحب الكبير، ليل العاشقين، ارضى بالنصيب، حد ينسى قلبو، الكلمة الطيبة، حبيبي كده، يابيّاعين الهوى"، وغيرهم أغاني كتار.

وكتب نبيل شعيل، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلًا: "فقدت قبل أن تفقد الساحة الفنية صديق العمر الموسيقار طارق عاكف، الذي جمعتني معه أُخوه وصداقة امتدت معه طوال مشواري ومشواره الفني، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، أتقدم بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد".