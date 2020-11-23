"مشاركاته أسعدت العرب سنوات".. طارق عاكف مايسترو الأغنية الحديثة

فقدت مصر والوطن العربي، صباح اليوم، أحد أهم أعمدة الأغنية المصرية والعربية على مدار تاريخها الحديث، طيلة السنوات الـ35 الماضية، برحيل الموسيقار والموزع الموسيقي طارق عاكف عن دنيانا في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

رحل أبرز موزع موسيقى، أضاء الوطن العربي بتوزيعاته الموسيقية الشرقية، التي كانت سبب في صناعة نجومية كبار مطربي الوطن العربي الآن، أمثال راغب علامة، أنغام، جورج وسوف، عاصي الحلاني، نجوى كرم وكل مطربي الخليج، التي تخطى عددها 1600 أغنية.

النشأة

طارق فاروق عاكف هو من أسرة موسيقية، من مواليد 28 نوفمبر 1960، يمتلك أهم استوديو صوت في مصر وهو صوت الحب، وقائد موسيقي وعازف للأورج، قائد ومايسترو لأهم فرق أهم مطربي الوطن العربي.

درس طارق الموسيقى في معهد ليونارد دافينشي قسم الموسيقى، كدراسات حرة بمعهد الموسيقى العربية، في العام 1983م، تخصص في التأليف والتوزيع الموسيقي، واحترف مشوار الموسيقى، بعد أن تبناه الموسيقار الراحل عمار الشريعي.

الانطلاق

انطلاقة طارق عاكف في التوزيع الموسيقي، كانت حديث مصر طيلة فترة الثمانينيات، حينما قدم أغنية "على نار" مع المطرب الشعبي حمدي الجنايني، التي ظلت عنوان أي فرح شعبي يقام في مصر، واستكمل النجاح، بأهم أغنية في مشوار المطرب حلمي عبدالباقي وهي "خطافة".

راغب علامة

شكل عاكف مع الفنان اللبناني راغب علامة، ديو موسيقي، قاد علامة ليكون أحد أهم مطربي الأغنية في العصر الحديث، رغم أن البداية كانت هادئة، بتقديم أغنيات ما يجوز وناسي ويلي واه في ألبوم مايجوز الذى صدر عام 1989، إلا أن النجاح الساحق، جاء في ألبوم قلبي عشقها، الذى صدر عام 1990.

واستمرت النجاحات متتالية، فقدما سويا أنجح أغنيات علامة عبر تاريخه، وهى مغرم ياليل، وأسف حبيبي، ثم توأم روحي، وفرق كبير وسيدتي الجميلة، وراجع ليعونك، وموافق ومش مهم، إلى أن نعاه اليوم علامة قائلا عنه: "ما زلت سنة 2020، تلقي بظلالها الثقيلة والمؤلمة على عالمنا.. واليوم فجعنا بخبر وفاة العبقري الموسيقي وصديق عمر.. هو من وزّع الأغاني التي أسعدت العالم العربي خلال سنوات وسنوات، الموزع الموسيقي المغفور له طارق عاكف، إنا لله وإنا اليه راجعون، البقاء لله إلى جنة الخلد يا صديقي طارق".

جورج وسوف

محطة جورج وسوف، لا تقل في نجاحها عن محطة راغب علامة، فشكل مع جورج نجاحا منقطع النظير، يكفي أنه صاحب توزيعات أهم أغنيتين في تاريخ سلطان الطرب، وهما كلام الناس وطبيب جراح، بالإضافة الى عدد من الأغنيات الهامة، مثل يا بياعين الهوى وليل العاشقين.

أنغام

لم تكن نجاحات طارق عاكف مع اللبنانيين فقط، بل كانت بصماته مع المطربين المصريين واضحة، وتجلت مع المطربة الكبيرة أنغام، التي لم تكن تتوقع خبر وفاته، وقالت عنه إنها فقدت واحد من أقرب وأهم الشخصيات الفنية بالنسبة لها، فقدم لها اثنتين من أهم أغنياتها في مسيرتها، وهما "مجبش سيرتي" و"سيدي وصالك".

العمالقة

موهبة طارق عاكف أهلته أن يكون عنصرا أساسيا في مشوار المطربين العمالقة الكبار، وكان على رأسهم الفنانة الجزائرية وردة، التي ساعده الحظ، أن يقدم لها اثنتين من أهم أعمالها خلال فترة التسعينيات مع الموسيقار صلاح الشرنوبي، وهما حرمت أحبك وبتونس بيك، كما أنه كان له الحظ أن عمل مع الفنانة السورية ميادة الحناوي، التي وزع لها أهم أغنياتها مهما يحاولوا يطفوا الشمس، بالإضافة الى الفنانة القديرة نجاة الصغيرة.

كبار الخليج

مع بداية الألفية الثالثة، اتخذ عاكف، قرار السفر الى الخليج وبالتحديد السعودية، من أجل دخول عالم قيادة الفرق، والاكتفاء بما قدمه كموزع موسيقي، وهو الأمر الذى جعله أن يكون سببا في نجاح كل نجوم الخليج الكبار، وتعاون معهم جميعا، بداية من محمد عبده ورابح صقر وراشد الماجد ونبيل شعيل، الذى قدم له كل ألبوماته الغنائية، وعبدالله الرويشيد.

بالإضافة للفنانة الإماراتية أحلام، التي كانت تجمعهما صداقة أسرية، وهي من أعلنت خبر وفاته، وأيضا نوال الكويتية، بالإضافة إلى أنه تعاون مع كبار الخليجيين الراحلين، أمثال السعودي طلال مداح وأبو بكر سالم.

نجوم الغناء

يعد طارق عاكف، هو المايسترو والموزع الموسيقي الذى تعامل مع كبار مطربي الوطن، ولا يوجد مطرب من الصفوة لم يتعامل معه، سوى عمرو دياب، فقدم توزيعاته لسميرة سعيد ونوال الزغبي وايهاب توفيق وديانا حداد ووليد توفيق، وباسكال مشعلاني وحنان وعلاء عبدالخالق وعلى الحجار.