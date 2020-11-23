حملات على المحال التجارية لتنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا بالفيوم

كلّف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، رؤساء المراكز والمدن والقرى المختلفة على مستوى المحافظة، بتفعيل دور لجان المرور على كافة المحلات والمنشآت التجارية، في ظل جائحة كورونا، للتأكد من التزامها بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع تفشي الفيروس.

وشدد محافظ الفيوم على ضرورة غلق المخالف منها، وكذلك غلق المقاهي والكافيتريات التي تُقدم الشيشة بجميع أنواعها، مشددًا على ضرورة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية التي أقرتها الدولة، ومنع التجمعات، لافتًا إلى أنّ عدم الإحساس بالمسؤولية والتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية يتسبب في تفاقم الأزمة وارتفاع عدد الإصابات.

كما وجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والقري بالمرور على كافة المقار واللجان الانتخابية بالمراكز التي ستُجرى بها جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

وأكد محافظ الفيوم، تكثيف أعمال النظافة بمناطق مقرات اللجان الانتخابية، مع التأكيد على الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل القائمين على العملية الانتخابية والمواطنين، وتوفير المطهرات ومستلزمات الحماية باللجان والمتابعة المستمرة والإبلاغ الفوري في حالة نقص هذه المستلزمات، مُشددًا على ضرورة النزاهة والحيادية التامة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

وأشاد "الأنصاري" بالمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية التي جرت يومي 24 و25 أكتوبر الماضي والتي خرجت بصورة مشرفة تُعبر عن وعي المواطن الفيومي في التعبير عن رأيه .

جاء ذلك خلال اجتماعاً موسعًا، ليوم، برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة وبحث آليات الارتقاء بقطاعات النظافة العامة والتجميل، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة.