إجراءات مشددة لمجابهة فيروس "كورونا" بالإدارات الزراعية في الفيوم

حرصت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم برئاسة الدكتور ربيع مصطفى وكيل الوزارة الزراعة، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، في إطار الاستجابة للتعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وقامت إدارة المكافحة بالمديرية بقيادة المهندس فؤاد محمد مدير عام المكافحة، بتشكيل لجنة تحت إشراف المهندس محمود حسن مدير عام الشئون الزراعية، من كل المهندس حسين القرملاوي رئيس قسم الآلات، والمهندس ربيع محفوظ، بالقيام بأعمال تعقيم وتطهير مكثفة بالمديرية والإدارات التابعة لها بتعقيم المكاتب ودورات المياه والسلالم والطرقات والتأكد من ارتداء العاملين للكمامات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورنا المستجد.

وقال الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، في تصريحات صحفية، اليوم، أنّ تلك الإجراءات تم تنفيذها حرصًا على سلامة العاملين والمترددين عليها، وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة، تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

على جانب آخر، كثفت المديرية الحملات اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة للمباني المخالفة التي تم إقامتها على الأراضي الزراعية في مهدها، حيث شنت حملات بمركزي الفيوم وسنورس برئاسة جهاز حماية الأراضي بالمديرية.

وتمكنت الحملات من تنفيذ إزالة 4 حالات تعدي على الأرضي الزراعية بنواحي بندر ومركز الفيوم الحالة الأولى بناحية منشأة دمو، وحالة تعدي بناحية بشير، وحالتين تعدي بناحية بندر الفيوم، بالإضافة إلى إزالة سور على الطريق الدائري بزمام حي جنوب.

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة بتنفيذ إزالة حالة تعدي على الأرض الزراعية بمركز سنورس بعزبة وهدان على مساحة واحد قيراط بزمام جمعية منشية سنورس.