إصابة سكرتير عام محافظة سوهاج بفيروس كورونا

أفاد مصدر بمديرية الصحة بسوهاج، بأن اللواء عصام الليثي، السكرتير العام لمحافظة سوهاج، أصيب بفيروس كورونا صباح أمس الأحد، وتم نقله إلى مستشفى العزل بجزيرة شندويل، دائرة مركز سوهاج.

وأشار المصدر إلى أن السكرتير العام، شعر بارتفاع في درجة الحرارة صباح أمس وتم استدعاء سيارة إسعاف له وتم نقله لمستشفى الصدر بالمحافظة، وتم إجراء مسحه له وتبين إيجابية العينة.

وأشار المصدر إلى أن السكرتير العام، تم نقله على الفور لمستشفى العزل بجزيرة شندويل، حيث يتلفي العلاج اللازم وفق بروتوكول علاج وزارة الصحة، لافتا إلى أن حالته العامة مستقرة.

وأكد المصدر أنه تم عزل المخاطين للسكرتير العام من الموظفين في الديوان العام داخل منازلهم، وتم إجراء مسحات لهم لتحليلها في معمل وزارة الصحة بمستشفي أخميم.

يذكر أن محافظة سوهاج ضاعفت من الإجراءات الاحترازية داخل ديوان عام المحافظة، وتم التشديد على الموظفين بارتداء الكمامات، وتم إجراء عمليات التعقيم والتطهير لجميع مكاتب الديوان العام وتخفيض عدد الموظفين في المكاتب.