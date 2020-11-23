نقيب قراء القرآن الكريم: نرحب بانضمام بهاء سلطان للنقابة

قال الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء بجمهورية مصر العربية، وشيخ عموم المقارئ المصرية، إنه يرحب بانضمام أي صوت مصري متميز إلى النقابة ولكن بشرط أن يكون حافظا لكتاب الله عز وجل.

وأضاف "حشاد"، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه يرحب بانضمام الفنان بهاء سلطان إلى النقابة، نظراً للصوت الرائع الذي يتمتع به المطرب، ولكن لابد أن يكون حافظاً لكتاب الله وأن يجيد قراءة القرآن على النحو السليم ووفقا لقواعد القراءة الصحيحة.

وكان قد نشر بهاء سلطان مقطع فيديو وهو يرتل القرآن الكريم بصوت رائع: "وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقاب"، الآية 6 سورة الرعد.

ولاقى الفيديو إعجابا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي والذين طالبوه بالاستمرار في تلاوة القرآن الكريم وإطلاق قناة على منصة التواصل الاجتماعي "يوتيوب" لنشر القرآن الكريم بصوته مع عدد من الأناشيد الدينية والابتهالات.

إمام الإسكندرية بعد اتجاه بهاء سلطان لنقابة قراء القرآن: حاجة تفرح

من جانبه، قال أحمد علي درويش، إمام مسجد بالإسكندرية، إنه سعيد للأخبار المتداولة بشأن انضمام بهاء سلطان إلى نقابة القرآن الكريم، مؤكداً أنه ليس إلا سببا في تفكيره للانضمام للنقابة واتجاهه إلى المجال الديني، قائلا: "أنا ليس لدى أي دور في اتجاهه للنقابة بل كنت سبب فقط، وهذا الأمر توفيق من عند الله لكي يختار بهاء سلطان هذا الاختيار الصحيح".

وأضاف "درويش" في تصريحات لـ"الوطن"، أن بهاء سلطان شخص ناضج ويستطيع أن يأخذ قراراته بنفسه، ولا يستطيع أحد أن يؤثر في قراراته، لأنه يعلم الخطأ من الصواب، وأنه استمع إلى صوته الرائع وهو يرتل القرآن الكريم.

وتابع: أنه تم نقله إلى العامرية عقب الواقعة التي حدثت في أكتوبر الماضي، ولكنه يحمد الله في السراء والضراء، ويحترم كل قرارات وزارة الأوقاف مهما كانت، لأنها مؤسسة دينية ووطنية، متابعاً تقبله لأي عقوبة بسعة صدر، وأنه قدم اعتذاره لوزارة الأوقاف، لما سبب لها من مشكلات مع الإعلام.أحمد درويش: كنت مجرد سبب.. وما قلتلوش سيب الفن

واختتم الإمام السكندري، أنه لم يطلب من الفنان بهاء سلطان اعتزال الفن، بل ما حدث أن ما طلبه منه أثناء اللقاء داخل المسجد، هو تقديم الكثير من الابتهالات والأناشيد الدينية، وذلك لحبه الشديد في الابتهالات والأناشيد ذات الطابع الديني، متابعاً أنه بعد تحويله للتحقيق من وزارة الأوقاف، تواصل الفنان بهاء سلطان معه، لدعمه والوقوف بجانبه، قائلا له "واقف معاك وبدعمك ولو عايزني أروح معاك التحقيق أروح عادي".

وكانت وزارة الأوقاف، أحالت الإمام أحمد علي درويش، إمام مسجد بالاسكندرية، للتحقيق معه، على خلفيه صورته مع الفنان بهاء سلطان، وإعلانه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، أنَّ الفنان قرر الاعتزال والاكتفاء بتقديم الابتهالات الدينية.