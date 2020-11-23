رئيس بعثة الجامعة العربية يشيد بالإجراءات الوقائية بلجان الإسكندرية

قال السفير أحمد رشدي خطابي، رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات البرلمانية، إن البعثة خاضعة لبرنامج تحرك وانتشار في مجموعة من المحافظات المصرية، موضحا أن البعثة تواجدت اليوم بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف "خطابي"، في مقابلة مع قناة "إكسترا نيوز" أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قام بدوره بتقديم عرض شامل ومدقق عن الإجراءات والترتيبات المتخذة على المستوى التنظيمي لهذا الاستحقاق الوطني الهام.

وتابع رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات البرلمانية : "خلال عرض المحافظ تعرفنا على الجهود التي قامت بها المحافظة كجهاز تنفيذي للإشراف على جميع الجوانب التنظيمية واللوجستية والصحية والخدماتية، لإجراء هذا الاستحقاق هنا بالإسكندرية في أحسن الظروف الممكنة".

وأشار إلى أنه على جانب آخر كانت هناك فرصة للتعرف على طريقة وآليات عمل غرفة العمليات، قائلا "هذه المؤسسة التي تعمل تحت مظلة المحافظة بطبيعة الحال والتي تضم كل القطاعات، حقيقة وبكل موضوعية وتجرد لاحظنا أنها تقوم بعمل على مستوى رفيع ومحكم ودقيق في متابعة كل الأمور التي تخص هذا الاقتراع الانتخابي".

ومن جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، وحرصت المحافظة على تطبيقها على كل من يدخل اللجان الانتخابية سواء المشرفين على العملية الانتخابية، أو المواطنين الذين يدلون بأصواتهم.

ودعا المحافظ جميع المواطنين في الإسكندرية، للمشاركة في العملية الانتخابية ويعطون أصواتهم للمرشحين الذين يختارونهم، فلا أحد يستطيع أن يرغم أي ناخب على التصويت لصالح مرشح ما، موضحا أن الدولة وفرت كل ما ييسر العملية الانتخابية، وعملية إدلاء كل مواطن بصوته لا تستغرق أكثر من 3 دقائق.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 23 و24 نوفمبر، لإجراء انتخابات الإعادة لمجلس النواب بالنسبة للمرحلة الأولى وتجرى انتخابات الإعادة في الداخل بالنسبة للمرحلة الثانية يومي 7 و8 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية للمرحلة الأولى يوم 30 نوفمبر، وتعلن النتيجة النهائية للمرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر.

وتجرى انتخابات الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر، وتجرى الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر.